Juve, Ronaldo ancora nel mirino ma i tifosi lo difendono

Ancora Ronaldo nel mirino, ma stavolta per vicende che con il calcio giocato hanno davvero poco a che vedere. Il campione portoghese è stato tirato nuovamente in ballo da Kathyrin Mayorga, che nel 2009 lo aveva accusato di stupro e che ora secondo quanto scrive il tabloid Mirror avrebbe richiesto un risarcimento di 64 milioni di euro come risarcimento per dolore e sofferenza.

La vicenda

I fatti risalgono al 2009 quando sulla base del racconto della Mayorga, Ronaldo l’avrebbe aggredita sessualmente in un albergo di Las Vegas. Nel 2010 la modella aveva accettato una cifra di 311mila euro come parte di un accordo di non divulgazione, ma tre anni fa ha presentato nuovamente ricorso dichiarando che al momento di quella firma era “mentalmente incapacitata”.

Polemica sui social

La vicenda che riguarda Cristiano Ronaldo è di quelle che fanno discutere e va sicuramente oltre il solito ambito calcistico e dei tifosi. Il tema dello stupro è un argomento molto delicato che scatena sempre reazioni forti come quella di Patrizia che scrive: “Se ti ha stuprata è solo la galera che devi chiedere, non la tariffa per tenere accettabile uno stupro. 65 milioni di danni ma se te ne da 130 può decidere di farli ancora? Non capisco questi ragionamenti”.

Sono tanti i tifosi che seguono questa linea, chiedono giustizia se Ronaldo ha commesso il crimine ma allo stesso tempo vanno all’attacco della Mayorga che riduce il tutto a una questione economica: “Non so se ha commesso o meno il reato – commenta Rainman – ma mi pare si sia passati dal dolore e atto vile al pure e semplice “voglio vivere nel lusso a vita” e sfrutto la situazione”.

Anche Nicola critica la scelta di richiedere un risarcimento: “Per come la vedo io se la presunta vittima chiede un tale risarcimento passa direttamente dalla parte del torto come approfittatrice”. Ma c’è anche chi vede dietro questa nuova notizia un attacco alla Juventus che nel corso degli ultimi giorni è al centro di molte polemiche: “Dopo il nulla sul caso Suarez, si riparte con Ronaldo. Mentalità pazzesca”.

SPORTEVAI | 29-04-2021 12:06