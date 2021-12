Juve, Ronaldo avvicina l'ex Napoli ma i tifosi non ci stanno

05-12-2021 16:00

Nel momento non brillantissimo della Juventus tanto influisce anche la scarsa propensione al gol degli avanti a disposizione di Massimiliano Allegri. Appena venti, le reti messe a segno in campionato, di cui solo nove portano la firma di una delle punte in rosa. Paulo Dybala ne ha messe a segno quattro, Alvaro Morata tre, due quelle di Moise Kean, mentre nelle poche occasioni avute, Kaio Jorge non è ancora riuscito a trovare la prima marcatura personale in bianconero.

Juve, Cavani nel mirino

Il problema è evidente e, come rivelato da TuttoSport, la Juventus proverà a correre ai ripari già nella sessione invernale del calciomercato. Tra le possibilità più concrete ci sarebbe quella disegnata sull’asse Manchester-Torino, con un Edison Cavani, in scadenza e chiuso allo United dall’ingombrante presenza di Cristiano Ronaldo. Il Matador ex Napoli sarebbe pronto a dire addio ai Red Devils e non disdegnerebbe la prospettiva di un ritorno in Italia.

Cavani non scalda l’entusiasmo dei tifosi della Juve

Sui social, i tifosi bianconeri accolgono l’indiscrezione con freddezza e in molti sottolineano: “Siamo pieni di debiti non compriamo nessuno“, “A Cavani paghiamo lo stipendio con i buoni pasto?”. Qualcuno dimostra di non gradire e ironizza: “Chiederei anche a Trezeguet e Del Piero. Magari hanno tempo di fare ogni tanto una sgambata la domenica…”. Un altro supporter si chiede: “Cavani? Quanti anni ha?”, “Se come no. E poi arriva Tommaso Rocchi”, “Cavani è stato un grandissimo giocatore, ma ormai non ce la fa più“. E, infine, un tifoso profetizza: “Cavani è un campione ma metterlo sotto contratto significherebbe ritrovarsi con un bel problema tra 2-3 anni“.

