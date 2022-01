Juve senza freni, la prospettiva che spaventa i tifosi del Milan

25-01-2022 20:16

La Juventus sembra non volersi più fermare e, sull’onda lunga dell’affare che nelle prossime ore dovrebbe vedere il sempre più ex attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, sbarcare a Torino, si muove anche per Nahitan Nandez del Cagliari, e prepara il terzo colpo a sorpresa: Franck Kessié.

Kessié, la Juve ci prova per gennaio

Il centrocampista ivoriano, che domani si giocherà l’accesso ai quarti in Coppa d’Africa contro l’Egitto, e i rossoneri sono ancora distanti sul rinnovo contrattuale e, secondo quanto riportato da SerieANews.com, la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe pronta a inserirsi per strappare il sì dell’ex Atalanta già a gennaio e portarlo subito sotto la Mole.

Milan con le mani legate

Un’operazione estremamente complessa, ma che, stando agli stravolgimenti delle ultime ore di calciomercato, potrebbe anche arrivare a un finale inatteso. Anche perché, arrivare a giugno, dopo Donnarumma e Calhanoglu per il Milan significherebbe l’ennesima partenza di un big senza alcuna entrata. Di certo, quello che per ora resta un rumor, tratteggia orizzonti inattesi e che scatena i commenti dei tifosi sui social.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Kessié, tifosi del Milan tra rabbia e rassegnazione

Tra i tifosi rossoneri c’è chi sarcasticamente scrive: “Ma si non rinnoviamo manco questo … Tanto vanno via a 0 e li sostituiamo tutti … Ah no”. Chi non ne fa una tragedia e commenta: “Da un anno e mezzo gli sono stati offerti 6 milioni più bonus. Non bastano a lui o al suo procuratore? Ciao“, qualcuno amaramente scherza: “Secondo me diamoli anche Theo e Leao e facciamo un gemellaggio“, oppure: “Kessie alla Juve possono dar le dimissioni Maldini e Massara“.

In tanti, poi, sottolineano come preferirebbero comunque non incassare nulla pur di andare a rinforzare una rivale per la corsa al piazzamento Champions. Un tifoso scrive: “Dare Kessie alla Juve ora significa cedergli il posto in cl” e ancora: “Tra Kessie a gennaio alla Juve per 10mln e gratis a fine anno… io scelgo di regalarglielo a stagione finita”, ” Kessie ha altri cinque mesi: venderlo per poco e rinforzare una rivale sarebbe da stupidi“, “Sssssi. Diamo Kessie ( che ha rifiutato il Tottenham x gennaio ) ad una diretta concorrente per la CL adesso… per due spicci poi… ok”.

