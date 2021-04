Juve, sirene inglesi per un big: i tifosi lanciano l’allarme

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a preoccupare i tifosi della Juventus. La stagione bianconera non è andata come nei piani della società sia sul campo che nelle vicende esterne come nel caso della Super Lega, e ora in casa Juve si comincia a pensare al futuro e in particolare modo sono sempre piaciuti frequenti le voci che parlano di una rivoluzione all’interno dell’organigramma societario ma anche delle squadre.

Il futuro di Cristiano Ronaldo

Tra le situazioni più delicate e da tenere sotto controllo c’è senza dubbio quella di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese continua a essere un giocatore in grado di fare la differenza sul terreno di gioco ma allo stesso tempo il suo modo di giocare e soprattutto il suo ingaggio rappresentano un problema da tenere presente per la Juventus.

Le sirene inglesi

Nelle ultime ore si parla molto di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United come scrive anche il giornalista Nicolò Schira: “Il Manchester United ha chiesto informazioni a Jorge Mendes riguardo il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo. I Red Devils stanno approfondendo la situazione con la Juventus con cui il portoghese è legato a un contratto da 31 milioni di euro che scade nel 2022. La stessa data in cui scade anche il contratto di Paul Pogba. Possibile scambio?”

Preoccupazioni e speranze

I tifosi della Juve stanno vivendo con grande ansia la programmazione per la prossima stagione. Dopo essere stati un anno lontano dalle zone di vertice della serie A e dopo una Champions molto deludente i tifosi della Juve non vogliono cattive sorprese nella prossima stagione e sperano che i dirigenti bianconeri valutino con attenzione, anche all’espetto economico: “Se lo United offre anche un milione di euro in più a Cristiano Ronaldo allora lo trovi sul primi volo per l’Inghilterra. L’unica ragione per cui sta ancora a Torino è per i vantaggi fiscali che può ottenere”.

Obiettivo Pogba

Sin da quanto ha lasciato la Juventus, i tifosi bianconeri hanno sperato in un ritorno di Paul Pogba. Al Manchester, il francese non ha avuto l’impatto che i tifosi inglesi speravano e lo stesso Pogba ha in più occasioni espresso la sua volontà di tornare in Italia e lo United ha esortato il giocatore a prendere una decisione a fine stagione: “Speriamo che prenda la direzione di Torino e non quella di Madrid”, scrive Paolo.

SPORTEVAI | 23-04-2021 08:35