Juve, Suarez si offre ai bianconeri. Su Di Maria spunta un retroscena

14-06-2022 13:30

La Juventus continua a sondare il terreno alla ricerca di attaccanti. Dopo la distruzione del reparto offensivo avuto in questa stagione (via Bernardeschi e Morata, possibili anche le uscite di Kean e Morata), Cherubini è alla ricerca di un paio di esterni e di un vice Vlahovic.

Proprio riguardante la prima punta oggi spunta un’incredibile indiscrezione, che fa tornare indietro nel tempo i tifosi juventini.

Juventus, Luis Suarez si offre ai bianconeri

Notizia che ha del clamoroso quella riportata sia dalla Gazzetta dello Sport che da Sportmediaset. Il pistolero Luis Suarez, classe 1987, ha terminato la propria esperienza all’Atletico Madrid e ora sta cercando una nuova squadra.

Gli agenti dell’uruguaiano lo avrebbero dunque offerto alla Juve, che a differenza di anni fa potrebbe ora tesserarlo senza problemi, col giocatore che ha richiesto un ingaggio di cinque milioni di euro a stagione. Forse troppi per il nuovo corso societario bianconero, considerando anche l’età avanzata della punta.

L’esame farsa a Perugia di Luis Suarez. Un precedente che non depone a favore della trattativa

Il 17 settembre 2020, dopo non avrei trovato l’accordo per il rinnovo di contratto col Barcellona, Luis Suarez ha sostenuto un esame di lingua italiana di livello B1 all’Università per stranieri di Perugia con l’obiettivo di ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato come giocatore comunitario dalla Juventus.

La Juve infatti era alla ricerca di un’altra prima punta che potesse affiancare Ronaldo, e a quel tempo l’idea del pistolero era sembrata ottima. Tuttavia, dopo diverse indagini, è emerso il tentativo di imbroglio all’esame, col giocatore che, sembra, conoscesse già le domande che gli sarebbero state poste.

Era seguita un’inchiesta, e poi ancora condanne e giudizi definitivi, e la trattativa non era più andata in porto. Cosa che, con ogni probabilità, non avverrà neanche in questo caso.

Di Maria sempre più lontano. Il retroscena della moglie

Come scrive il Corriere dello Sport, Di Maria si avvia sempre di più verso il no alla Juventus, nel tentativo di aspettare il Barcellona, sua squadra preferita al momento. I blaugrana però stanno affrontando grossi problemi finanziari che stanno impedendo di tesserare nuovi giocatori.

Dal canto suo la Juventus sembra abbia dato tempo al Fideo fino al termine di questa settimana, in quanto non intende aspettarlo ulteriormente. Tuttavia sembra che l’argentino non ne faccia una questione di soldi, anche perchè i bianconeri avrebbero acconsentito alle richieste di Di Maria.

Alla base dei tentennamenti del giocatore ci sarebbero le preferenze della sua famiglia, con in testa la moglie Jorgelina, che sarebbe molto più contenta di tornare in Spagna, dove Di Maria ha già giocato vincendo anche un Champions League col Real Madrid, la tanto agognata Decima.

