Juventus oltre Di Maria: quattro nomi scaldano i tifosi

Di Maria sì, Di Maria no. La Juventus attende di sapere se potrà contare o meno sul Fideo nella prossima stagione: il fuoriclasse argentino che sembrava vicinissimo alla firma a parametro zero s’è preso tempo per aspettare l’eventuale chiamata del Barcellona, ma intanto la dirigenza bianconera non resta a guardare.

Juventus, quattro alternative a Di Maria

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Juve ha diverse alternative all’argentino, giocatori ovviamente che non possono vantare la stessa qualità o esperienza dell’ex Psg, ma che potrebbero comunque risultare funzionali al gioco di Max Allegri, in cerca di un esterno offensivo dotato di tecnica e imprevedibilità.

Addirittura 4 i nomi forniti dal Corsport: il primo è ben noto e corrisponde a quello di Domenico Berardi, leader del Sassuolo da tempo nel mirino della Juventus, per il quale però il club neroverde continua a sparare alto. Il secondo è Marco Asensio, poliedrico centrocampista che potrebbe lasciare il Real Madrid in estate.

Juventus e i due talenti dello Shakthar

A questi due nomi, già noti, si aggiungono un paio di suggestioni piuttosto interessanti. La prima è David Neres, brasiliano ex Ajax dello Shakhtar, un’ala fantasiosa e micidiale nel dribbling, che già vanta grande esperienza internazionale. L’altra è il suo compagno di squadra Mykhaylo Mudryk, 21 anni, veloce attaccante esterno ucraino che prima dello scoppio della guerra aveva collezionato 2 gol e 7 presenze in campionato pur non giocando da titolare nella squadra allora allenata da Roberto De Zerbi.

I nomi scaldano i tifosi della Juventus

“Ci sono i soldoni e le idee insomma in casa Juve”, il commento di Marco su Twitter. Tra i quattro Francesco ha un suo preferito: “Neres è forte e ha esperienza in Champions, non dovrebbe esser troppo costoso”. “Di Maria aspettiamolo fino a settembre mi raccomando – commenta polemicamente Danilo – meglio buttarsi su uno di questi quattro”.

Fiorenzo la pensa diversamente: “Se salta Di Maria possiamo confermare ormai da anni che la dirigenza della Juve non può competere nemmeno in terza categoria”. “Altro che Di Maria e Berardi, io voto Asensio”, scrive invece Luca, che ha già accantonato il Fideo.

Salvador, invece, spera che la Juve prenda Di Maria e Mudryk: “È un gran giocatore, giovane, talentuoso e può migliorare tanto. Ma per tornare subito competitivi va preso insieme al Fideo”.

