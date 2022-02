Juve sull’asso del Barça, tifosi scettici: "Giocherebbe con Allegri?”

24-02-2022 12:39

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Dusan Vlahovic, la Juventus ha due obiettivi per il prossimo calciomercato: ringiovanire la difesa e inserire un uomo di qualità a centrocampo.

Per il secondo obiettivo, la dirigenza bianconera sembra intenzionata a puntare in alto, almeno a giudicare dalle notizie che arrivano oggi dalla Spagna. Secondo il quotidiano “El Nacional”, infatti, la Juventus sarebbe intenzionata a strappare al Barcellona il baby-fenomeno Gavi, 17enne centrocampista cresciuto nella Masìa, la cantera blaugrana, e punto fermo della prima squadra, nonché elemento di spicco della nuova generazione di talenti della nazionale spagnola.

La Juventus vuole Gavi del Barça

Gavi sarebbe l’uomo perfetto per la Juve, un centrocampista capace di giocare anche sulla trequarti dotato di straordinarie doti tecniche e di visione di gioco, e per di più con enormi margini di miglioramento. Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2023 ed è questo dettaglio, secondo il quotidiano iberico, a rendere la Juventus fiduciosa di poter arrivare a concludere l’affare.

In alternativa, secondo “El Nacional” la Juve potrebbe anche pagare la clausola rescissoria presente sul contratto del classe 2004, pari a 50 milioni di euro. Il nome di Gavi ha naturalmente entusiasmato i tifosi bianconeri sul web, anche se non mancano le voci critiche riguardanti l’eventuale arrivo del talento catalano.

I dubbi dei tifosi su Allegri

“Questo è un fenomeno”, commenta secco Dario. “Fortissimo e giovane, con lui sì che potremmo programmare la rifondazione”, aggiunge Marco. Molti altri tifosi, però, puntano il dito contro Massimiliano Allegri, ritenuto l’allenatore sbagliato per un giocatore giovane e con tanto talento offensivo.

“Da folli spendere e spandere per giocatori giovani e poi darli in mano ad Allegri. Significa ritrovarseli con minusvalenza dopo un anno passato ad ascoltare cose del tipo ‘meglio bruttini e vincenti’ dopo un pareggio”, il commento di Michele. “Sì sì, prendiamo Gavi per poi darlo in prestito in serie B, poi prestito in serie A e infine venduto in qualche altra trattativa perché Allegri non ha il coraggio di lanciare i giovani”, la previsione di Toni.

“Se prendessimo Gavi saremmo capaci di girarlo in prestito allo Spezia”, aggiunge Elzeviro. Luigi concorda: “Gavi lo prendiamo e lo diamo in prestito fino a 34 anni, poi lo riprendiamo per fargli fare gli ultimi 5 minuti della partita… con questo allenatore si può”. Nico, infine, punta sul sarcasmo: “Forte Gavi, con il gioco di Allegri lo vedo bene come difensore centrale…”.

SPORTEVAI