Juve,vicario,donnarumma,szczescny

08-03-2023 12:04

La Juventus sta sondando le piste di mercato per trovare un sostituto per Wojciech Szczesny, giunto quasi al termine della sua permanenza in bianconero. Diversi i profili valutati, tra cui Donnarumma e Vicario.

Juve, addio Szczesny: pronto Vicario

Il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera è quello di Guglielmo Vicario, che avrebbe diversi estimatori sia in Italia che all’estero, ma i bianconeri avrebbero un diritto di “prelazione”. Il friulano piace per diversi motivi, non solo per i suoi 26 anni, ma anche perchè ha diversi margini di crescita ed è uno dei migliori portieri del campionato tanto da essere nel giro della Nazionale. Vicario percepirebbe un ingaggio molto più sostenibile rispetto allo stipendio di Szcezsny, che guadagna 6+bonus. Competitività e sostenibilità sono le parole chiave per i nuovi parametri bianconeri.

Juve, addio Szczesny: suggestione Donnarumma

Donnarumma, al momento, è solo una suggestione, anche se qualche valutazione negli ambianti bianconeri è stata fatta. Si tratta di un’idea ambiziosa che, però, non convince tutti negli ambienti della Continassa al momento. La Juventus vuole sì abbassare i costi, ma servirà comunque un sacrificio verso due-tre elementi (vedasi Di Maria e Danilo), che sono in grado di guidare i più giovani. L’eventuale arrivo di Donnarumma sarebbe un investimento a lungo termine per i bianconeri, che si garantirebbero il portiere dell’Italia per almeno 10 anni.

Juve, addio Szczesny: gli altri profili sondati

Non c’è solo Vicario e Donnarumma nella lista bianconera: all’ombra della Mole Antonelliana si parla anche di Andrea Carnesecchi, portiere di prospettiva della Cremonese che ha contribuito lo scorso anno alla promozione dei Lombardi in Serie A. Il grigiorosso è di proprietà dell’Atalanta, che sarebbe disposta a lasciarlo partire per una cifra attorno ai 15 milioni. Ma tutto dipenderà dalle intenzioni del portiere polacco.