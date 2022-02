Juve, tre nomi per il dopo Alex Sandro: uno è un pallino dell'Inter

09-02-2022 10:03

Vlahovic, Zakaria e Gatti sono stati soltanto l’inizio. La rifondazione della Juventus, nel segno degli investimenti mirati e dei giovani, continuerà anche a giugno, con inevitabili partenze eccellenti. Tra i maggiori indiziati a lasciare la Vecchia Signora c’è un calciatore finito nel mirino di tifosi e addetti ai lavori per le ultime prestazioni non troppo convincenti: Alex Sandro. Il brasiliano, tra l’altro, ha il contratto in scadenza nel 2023, quindi l’esigenza del club è quella di monetizzare in estate per non rischiare di perderlo a zero. Il rinnovo, infatti, non arriverà.

Juve, tanti nomi per sostituire Alex Sandro

Chi potrebbe prendere il posto dell’ex Porto sulla fascia sinistra? L’unica certezza è che sarà un giovane, visto che la società intende programmare un futuro a lunga scadenza. Per il resto, ci sono diverse opzioni sul tavolo. La prima riguarda Destiny Udogie, 19enne di proprietà del Verona ma in prestito all’Udinese: 18 le presenze stagionali con i friulani, quasi tutte condite dalla piena sufficienza. Altro nome caldo è quello di Owen Wijndal, 22 anni, di proprietà dell’Az Alkmaar. Il suo procuratore è Mino Raiola, dettaglio che potrebbe facilitare l’operazione.

Juve, il preferito per la fascia piace all’Inter

Il nome che intriga più degli altri, però, è quello di Andrea Cambiaso, esterno del Genoa classe 2000. Considerato uno dei giovani più interessanti del campionato, ha mostrato classe e personalità nei suoi primi mesi in massima serie. Il costo del cartellino oscilla tra 10 e 12 milioni di euro, ma c’è un problema: potrebbe lievitare a dismisura nelle prossime settimane, visto che su Cambiaso c’è anche l’Inter. Pure Marotta, infatti, ha pensato a lui per rinforzare la fascia sinistra qualora la trattativa per la permanenza di Perisic non dovesse andare a buon fine.

Nuovo terzino Juventus: il preferito dai tifosi

La soluzione preferita dalla maggior parte dei tifosi bianconeri è proprio quella rappresentata dal giovane terzino del Genoa. “Cambiaso è fortissimo, per me è ok”, scrive Francesco. “Sai che sfizio se riusciamo a soffiarlo all’Inter“, immagina Benedict. Ma non dispiacciono neppure gli altri nomi in ballo. “Wijndal sarebbe già una certezza”, fa notare Fabrizio. “La cosa che conta è salutare Alex Sandro: non se ne può più”, è invece il giudizio di Marcy.

