Juve, un rinnovo tiene in ansia i tifosi: “Non possiamo perderlo”

Oltre alla trattativa infinita per Manuel Locatelli , un altro rebus di mercato rischia di tormentare l’estate dei tifosi juventini. Oggi infatti è partita ufficialmente l’operazione per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala , il giocatore indicato da Max Allegri come pietra angolare su cui costruire la sua Juve del futuro.

Juve-Dybala, il rinnovo è intavolato

In mattinata c’è stato il primo incontro alla Continassa tra Jorge Antun, il procuratore di Dybala, e Federico Cherubini e Pavel Nedved in rappresentanza della società bianconera. Un summit iniziale – sereno e cordiale – in cui sono state poste le basi per prolungare il contratto dell’argentino, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno 2022.

Rinnovo Dybala: le cifre dell’accordo

Sensazioni positive, quindi, ma c’è un dettaglio che consiglia cautela e che continua a tenere in allerta i tifosi bianconeri sui social: oggi il tema economico – ossia il cuore di ogni trattativa – non è stato affrontato. Le parti si sono date appuntamento alla metà della settimana prossima, quando la Juve potrebbe formalizzare all’entourage del giocatore una proposta da 8 milioni a stagione più bonus, magari con l’aggiunta di una clausola di rescissione accessibile. Un’offerta “solida”, niente a che vedere però con gli stipendi pazzi elargiti ultimamente da sceicchi e club inglesi, che volendo potrebbero tentare Dybala con ben altre cifre.

Dybala resta o va via? Le reazioni dei tifosi

Proprio per questo nelle ultime ore il tifo bianconero è in fermento sul web. E molti utenti mettono fretta alla Juve per chiudere rapidamente la trattativa blindando la permanenza di Dybala a Torino. “Muoversi a rinnovare, uno come lui non potremo mai più permettercelo” scrive un tifoso. Come lui, molti altri sono sulle spine e non vedono l’ora di festeggiare il prolungamento della “Joya”: “Dategli rinnovo e tranquillità… tornerà grandissimo”; “La portano troppo per le lunghe, sbrigatevi!”; “E’ il migliore che abbiamo insieme a Chiesa, teniamocelo stretto”; “Non è Messi ma è un gran giocatore”. Tutti d’accordo sul rinnovo dell’argentino? Non del tutto, perché qualche tifoso che non vede di buon occhio il giocatore c’è: “Sono soldi buttati, è sempre rotto”; “Dybala dopo il Covid ha perso completamente la testa, è un fuoriclasse solo a farsi i selfie su Instagram”.

