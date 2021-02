Juve verso la Roma: Dybala ancora a parte

La Juventus, dopo la vittoria in rimonta ottenuta nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, è tornata al lavoro in vista dell’anticipo di campionato in programma sabato sera quando i bianconeri ospiteranno la Roma.

Gruppo quasi al completo per Andrea Pirlo, che nelle ultime settimane ha recuperato molti giocatori. Ai box, per il momento, restano solo Ramsey e Dybala.

Il gallese, alle prese con un lieve problema muscolare, anche giovedì ha svolto lavoro personalizzato sul campo come da programma.

Lo stesso ha fatto Dybala, che deve ancora smaltire del tutto l’infortunio al ginocchio subito a inizio gennaio.

L’unico assente alla Continassa invece era Rodrigo Bentancur, comunque squalificato contro la Roma, che ha usufruito di un giorno di riposo.

Ramsey e Dybala quindi restano al momento in forte dubbio per sabato sera, anche se il recupero del gallese non è da escludere. Più difficile invece vedere la Joya nell’elenco dei convocati.

L’argentino potrebbe tornare a disposizione per il ritorno contro l’Inter in Coppa Italia o per la successiva trasferta di Napoli in campionato.

04-02-2021