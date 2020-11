Juve, voci su Ronaldo: il PSG non scherza, definita la strategia

Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain: si può fare davvero? L’ammissione di Leonardo, durante una diretta social nella giornata di martedì, suona come un indizio importante, ma a supporto delle parole non manca una strategia ben definita, che spaventa non poco i tifosi bianconeri ed esalta quelli parigini.

“Chi potrebbe permettersi CR7? E’ un cerchio ristretto, di cui il PSG fa parte – ha detto il dirigente dei campioni di Francia -. Il mercato è una questione di opportunità, situazioni. Può succedere qualcosa di imprevisto“. Tutt’altro che una porta chiusa, quella di Leonardo, ben cosciente che il club guidato economicamente dallo sceicco Al-Khelaifi potrebbe fare uno sforzo importante anche in un periodo economicamente difficile come questo.

Ed è proprio l’imprenditore qatariota ad avere ben chiari i passi da compiere per non bruciare la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo calcare il prato del Parco dei Principi. D’altra parte non c’è assolutamente fretta: secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, Al-Khelaifi vorrebbe Cristiano Ronaldo come uomo immagine del Mondiale che si disputerà in Qatar nel 2022, soprattutto se Kylian Mbappé dovesse nel frattempo prendere la direzione di Madrid per giocare con il Real.

Perciò una vera e propria trattativa potrà essere intavolata solo in pieno 2021, quando CR7 si avvicinerà alla scadenza naturale del suo contratto con la Juventus (prevista a giugno 2022) e inizierà a valutare il da farsi per il prosieguo di una carriera ancora al top nonostante i suoi 35 anni.

In tutto ciò i bianconeri non staranno certo a guardare: al termine della stagione inizierà la discussione su come affrontare l’ultimo anno previsto dall’attuale contratto, e non è affatto scontato che la dirigenza lasci andare via il campione portoghese. Anche se il PSG fa decisamente sul serio.

OMNISPORT | 11-11-2020 12:05