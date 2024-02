Juve, Zidane rivela la sua voglia di Italia e scatena l’entusiasmo: “Lippi e Ancelotti, le mie ispirazioni”

Zinedine Zidane ha partecipato alla premiere del documentario della carriera di Marcello Lippi aprendo alla possibilità di allenare in Italia e scatenando l'entusiasmo dei tifosi della Juve

26-02-2024 21:32

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

“Perché no”, bastano due parole per accendere la speranza e per pensare a un futuro in Italia di Zinedine Zidane. L’ex giocatore francese ha partecipato alla prima del documentario sulla carriera di Marcello Lippi intitolato “Adesso vinco io” e non ha chiuso le porte alla possibilità di poter allenare nel nostro campionato, magari proprio alla Juventus di cui resta uno dei grandi simboli.

Zidane: “Futuro in Italia? Perché no”

La suggestione Zinedine Zidane circola da anni negli ambienti della Juventus ma la società bianconera non ha mai fatto il passo decisivo e forse lo stesso Zizou non ha mai insistito più di tanto sulla possibilità di sedere sulla panchina bianconera. Dopo il ritiro da giocatore, Zidane ha scelto con grande attenzione le sue mosse che da allenatore lo ha visto solo sulla panchina del Real Madrid dove ha conquistato la Champions League per tre anni di fila.

“Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo, pero sicuro che un’altra volta in panchina mi piacerebbe. Come allenatore penso di aver preso tanto ta Lippi e Ancelotti”.

Il rapporto con Marcello Lippi

La presenza di Zidane in occasione della premiére del documentario sulla carriera di Marcello Lippi non è certo casuale. Il tecnico di Viareggio e l’ex calciatore francese hanno un rapporto molto forte come testimoniato dallo stesso Zidane: “E’ stato il mio allenatore, ma soprattutto mi ha fatto venire alla Juve. E’ il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare perché non era facile per lui. Quindi per me non è stato soltanto un mio allenatore ma quello che mi ha fatto diventare chi sono”.

Zidane alla Juve? L’entusiasmo dei tifosi

L’apertura di Zidane a un possibile ritorno in Italia come allenatore ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi che da anni indicano nel francese il profilo giusto per rilanciare le ambizioni della Vecchia Signora non solo in Italia ma in Europa, visti i trascorsi di Zizou al Real. “Zidane vuole palesemente allenare la Juve ma i ciechi che stanno in presidenza vedono in Allegri il futuro di una squadra che prima tutti avevano paura di affrontare e ora esultano se gli capita nei gironi di Champions”. E ancora: “Sarebbe un sogno, se solo in società si svegliassero”.