Juventus, il club celebra il record di Allegri che supera quota 1000 punti in A ma i tifosi chiedono l’addio

La Juventus ha deciso di celebrare con un post sui social il record di Massimiliano Allegri che con la vittoria contro il Frosinone diventa il primo allenatore della storia a superare quota 1000 punti in serie A

26-02-2024 18:26

Massimiliano Allegri è un allenatore vincente e questo con buona pace dei suoi critici è un dato di fatto, dimostrato dai numeri come l’ultimo record conquistato dall’allenatore toscano che ha superato quota 1000 punti conquistati in panchina nel campionato di serie A. E’ il primo allenatore della storia a tagliare un traguardo che consolida il suo successo come allenatore prima del Milan e poi della Juve.

La Juve celebra Massimiliano Allegri

La Juventus ha deciso di festeggiare questo momento storico pubblicando un post sui social per fare i complimenti al proprio allenatore, Massimiliano Allegri. Nel messaggio postato sulla pagine Twitter della società bianconera si legge: “Massimiliano Allegri diventa il primo allenatore della storia della serie A a guadagnare oltre 1000 punti in campionato. Congratulazioni, mister”.

Allegri: il futuro sarà ancora alla Juve?

Massimiliano Allegri però continua ad avere tanti “critici” anche in casa Juventus. Una parte della tifoseria bianconera si è da sempre schierata contro il tecnico toscano nonostante i numeri siano sempre dalla sua parte. Nella prima parte della stagione quelle voci si erano fatte sempre più silenziose, Vlahovic e compagni infatti hanno dato la sensazione a lungo di poter dare del filo da torcere all’Inter per la conquista dello scudetto. Ma le ultime gare con qualche risultato negativo di troppo e qualche prestazione non eccellente, hanno riportato in auge i sostenitori dell’AllegriOut. Da tempo si parla del futuro del tecnico e della sua eventuale permanenza o meno alla guida della Juve anche nella prossima stagione.

Juve, i tifosi ora vogliono l’addio

Il post per celebrare uno straordinario traguardo di Massimiliano Allegri diventa così la fonte per una nuova polemica. Sono tanti i tifosi bianconeri che ancora sostengono il tecnico toscano, ma sono forse più rumorosi quelli che si augurano che alla fine della stagione la società possa prendere una direzione diversa. E nonostante un convincente secondo posto in classifica, i messaggi sono molto negativi: “Corresponsabili di questo orrore”, scrive Marco. E sono in tanti quelli che la pensano allo stesso modo: “Mi sembra il momento opportuno per salutarlo e prendere un allenatore vero al suo posto” e ancora: “Grazie di tutto. Adesso te ne puoi anche tornare a Livorno”.

