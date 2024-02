Juventus-Frosinone 3-2 pagelle: Rugani al cardiopalma, Vlahovic stella del 2024, Chiesa flop

I top e flop di Juventus-Frosinone: Vlahovic e McKennie tra i migliori della Juve; Cheddira e Brescianini brillano per il Frosinone; Chiesa delude

25-02-2024 14:54

Quattro gol nei primi 45 minuti e uno solo, quello decisivo, all’ultimo secondo della ripresa. E’ la rete di Rugani al 95′ a far esplodere lo Stadium e regalare alla Juventus il 3-2 contro il Frosinone dopo una gara da montagne russe. Vlahovic trova dopo tre minuti il gol del vantaggio. Poi Cheddira di testa raggiunge il pareggio e Brescianini realizza il gol del sorpasso (1-2). Ancora Vlahovic s’inventa il gol del 2-2 (nona rete dall’inizio del 2024) ma la Juve soffre, sbuffa e per quasi tutta la ripresa non trova sbocchi. Allegri le prova tutte, cambia Chiesa – tra i peggiori in campo – e inserisce anche Milk. Quando l’ennesimo passo falso sembrava inevitabile (la Juve aveva ottenuto due punti nelle ultime 4 gare, stentando sempre con le piccole come Empoli, Udinese e Verona) ecco il gol salvatutti di Rugani che inguaia sempre di più i ciociari che scendono al 16esimo posto a quota 23 punti, a soli più tre dalla zona retrocessione. Record di punti in Serie A per Massimiliano Allegri che entra nella storia e raggiunge quota 1000 con 301 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte.

Juventus-Frosinone, la chiave tattica della partita

Sorpresa tattica per il Frosinone che per la prima volta in questa stagione si schiera con il 3-5-2, a specchio con la Juventus. Allegri schiera Cambiaso come esterno destro di centrocampo e Kostic a sinistra; Vlahovic e Chiesa sono le due punte supportate da Rabiot e McKennie con Locatelli in cabina di regia a centrocampo. La squadra di Allegri cerca di far partire il gioco dai centrali di centrocampo per poi cedere palla sugli esterni, prevalentemente a sinistra con Kostic per guadagnare profondità lungo le corsie esterne e tentare lo scarico sugli attaccanti centrali. Il Frosinone prova a sfruttare le ripartenze su contropiede, dopo i recuperi palla e il pressing sui portatori palla bianconeri. Quando la squadra di Di Francesco va in possesso palla, la Juventus si abbassa troppo e le uscite dei bianconeri restano troppo morbide: inefficaci per contrastare gli avversari.

Nel secondo tempo Allegri inserisce Weah sulla destra e schiera Cambiaso sulla sinistra nella sua posizione naturale. Di Francesco inserisce negli ultimi venti minuti di gioco Kaio Jorge al posto di Cheddira, autore del primo gol, e Barrenechea al posto di Harroui per ridare dinamicità e freschezza alla manovra offensiva. Sembrava scontato il 2-2 poi è arrivato il gol di Rugani.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6. Non colpevole sui due gol subiti. Rinvii precisi.

Non colpevole sui due gol subiti. Rinvii precisi. Bremer 5.5. In occasione del secondo gol preso subito si fa trovare completamente staccato dalla difesa.

In occasione del secondo gol preso subito si fa trovare completamente staccato dalla difesa. Gatti 5.5. Soffre nel chiudere le ripartenze offensive avversarie nel primo tempo; nel secondo tempo prende le misure su Cheddira e Valeri. Si divora un gol al 75′ dall’interno dell’area piccola.

Soffre nel chiudere le ripartenze offensive avversarie nel primo tempo; nel secondo tempo prende le misure su Cheddira e Valeri. Si divora un gol al 75′ dall’interno dell’area piccola. Rugani 6.5. Non riesce a chiudere in tempo su Brescianini, che passa tra lui e Kostic e trova troppo facilmente la strada per far gol al 27′. Trova il gol vittoria al 95′.

Non riesce a chiudere in tempo su Brescianini, che passa tra lui e Kostic e trova troppo facilmente la strada per far gol al 27′. Trova il gol vittoria al 95′. Cambiaso 5.5. Al 66′ ha l’opportunità di incrociare dall’interno dell’area ma si divora il gol sbagliando il primo controllo.

Al 66′ ha l’opportunità di incrociare dall’interno dell’area ma si divora il gol sbagliando il primo controllo. McKennie 7.5. Primo colpo di genio dopo tre minuti quando vede l’inserimento in area di Vlahovic e gli fornisce un assist. Trova di nuovo un assist per Vlahovic al 31′ quando in area gli cede palla nel breve.

Primo colpo di genio dopo tre minuti quando vede l’inserimento in area di Vlahovic e gli fornisce un assist. Trova di nuovo un assist per Vlahovic al 31′ quando in area gli cede palla nel breve. Locatelli 5.5. Aggressivo nei recuperi, non brilla in fase di costruzione; si tiene in linea con gli altri centrocampisti per chiudere gli spazi.

Aggressivo nei recuperi, non brilla in fase di costruzione; si tiene in linea con gli altri centrocampisti per chiudere gli spazi. Rabiot sv. Raggiunge la presenza numero 200 in Serie A con la maglia bianconera ma la sua festa dura 26 minuti quando per infortunio è costretto ad uscire dal campo. Alcaraz 6 (dal 26′). Abbastanza propositivo, non brilla nella giocata. Sui tiri dalla distanza vuole strafare con pessimi risultati.

Raggiunge la presenza numero 200 in Serie A con la maglia bianconera ma la sua festa dura 26 minuti quando per infortunio è costretto ad uscire dal campo. Abbastanza propositivo, non brilla nella giocata. Sui tiri dalla distanza vuole strafare con pessimi risultati. Kostic 5.5. Non prende il tempo su Brescianini in fase difensiva, si fa superare nell’azione che poi porta al secondo gol subito. Weah 6 (dal 62′).

Non prende il tempo su Brescianini in fase difensiva, si fa superare nell’azione che poi porta al secondo gol subito. Vlahovic 8. La sblocca dopo soli tre minuti di gioco con un tiro basso ad incrociare sul secondo palo, sfrutta un assist di McKennie che lo pesca in area. Al 31′ dopo aver appena sbagliato uno stop in area, riceve ancora da McKennie e riesce a girarsi per battere sul secondo palo Cerofolini. Si divora il gol del 3-2 al 73′ quando di sinistro al volo trova la girata ma spedisce palla di poco a lato sul secondo palo.

La sblocca dopo soli tre minuti di gioco con un tiro basso ad incrociare sul secondo palo, sfrutta un assist di McKennie che lo pesca in area. Al 31′ dopo aver appena sbagliato uno stop in area, riceve ancora da McKennie e riesce a girarsi per battere sul secondo palo Cerofolini. Si divora il gol del 3-2 al 73′ quando di sinistro al volo trova la girata ma spedisce palla di poco a lato sul secondo palo. Chiesa 4.5. Praticamente invisibile, Allegri lo consola al momento del cambio. Yildiz sv (dal 62′).

I top e flop del Frosinone

Cheddira 7.5. Pareggia i conti dopo 12 minuti con un gran gol: sfrutta un cross teso in area e colpisce di testa inserendosi alle spalle di tutti i difensori della Juventus rimasti impassibili.

Pareggia i conti dopo 12 minuti con un gran gol: sfrutta un cross teso in area e colpisce di testa inserendosi alle spalle di tutti i difensori della Juventus rimasti impassibili. Brescianini 7.5. Prende il tempo su Kostic in ripartenza, lo punta, passa tra lui e Rugani e mette a segno un gran gol dal limite dell’area con la palla sotto la traversa.

Prende il tempo su Kostic in ripartenza, lo punta, passa tra lui e Rugani e mette a segno un gran gol dal limite dell’area con la palla sotto la traversa. Zortea 7. Dalla destra tenta il dribbling, gli riesce e mette in mezzo una palla tesa perfetta che coglie impreparata tutta la difesa della Juve e arriva a Cheddira che segna di testa.

Dalla destra tenta il dribbling, gli riesce e mette in mezzo una palla tesa perfetta che coglie impreparata tutta la difesa della Juve e arriva a Cheddira che segna di testa. Soulé 6. Ritorna allo J Stadium ma non brilla, gioca tra le linee senza trovare la soluzione offensiva vincente.

Ritorna allo J Stadium ma non brilla, gioca tra le linee senza trovare la soluzione offensiva vincente. Lirola 5.5. Sul primo gol subito arriva in ritardo nella chiusura in scivolata che tenta in area su Vlahovic.

Juventus-Frosinone: il tabellino del match

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (85′ Milik), Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie (85′ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot (28′ Alcaraz), Kostic (61′ Weah); Vlahovic, Chiesa (61′ Yildiz). A disp. Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro, Djaló, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge. All. Allegri.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Valeri; Lirola (95′ Monterisi), Mazzitelli (85′ Gelli), Brescianini, Harroui (72′ Barrenechea), Zortea; Soulé (85′ Seck), Cheddira (72′ Kaio Jorge).. A disp. Turati, Frattali, Baez, Reinier, Vural, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis. All. Di Francesco

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Reti: 3′ e 32′ Vlahovic (J), 13′ Cheddira (F), 27′ Brescianini (F), 95′ Rugani (J)

Note: Ammoniti: Bremer (J), Valeri (F), Cerofolini (F), Valeri (F), Locatelli (J), Mazzitelli (F)

