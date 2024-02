Juventus-Frosinone, la sfuriata di Vlahovic con Allegri infiamma il web

Bianconeri in difficoltà all'Allianz Stadium contro i ciociari, presi già 2 gol: il bomber salva tutti con una doppietta ma rimprovera il suo tecnico

25-02-2024 13:26

Se l’era quasi chiamata ieri Allegri in conferenza. Il tecnico della Juve sottolineava come la pressione in casa bianconera fosse di casa e le critiche costanti: “Se vinci 3-2 si lamentano perchè hai preso due gol e non va bene, se vinci 1-0 manco va bene”. Oggi col Frosinone la sua squadra in meno di mezzora ha preso due gol ed è in vita solo grazie alla doppietta di Vlahovic ma il bomber è egualmente scontento.

Vlahovic se la prende con Allegri per i gol presi

Durante il primo tempo il serbo, dopo aver segnato il gol del 2-2 e con l’adrenalina ancora a mille, si è rivolto verso la panchina di Allegri rimproverando il tecnico: “Questi entrano come vogliono, non c’è filtro”. Nessuna risposta da parte di Allegri che si è limitato ad allargare le braccia per poi rimproverare a sua volta chi non lo stava convincendo, soprattutto Chiesa. Le parti si sono invertite nella ripresa quando Vlahovic ha protestato con l’arbitro ed è stato richiamato da Allegri: “Dusan, Dusan” gli ha urlato il tecnico ricordando che il bomber è diffidato e salterebbe il Napoli in caso di ammonizione. Vlahovic ha subito chiesto scusa ed è tornato al suo posto in silenzio.

Vlahovic devastante nel 2024: nove gol nel nuovo anno

Il serbo, nelle otto giornate di Serie A giocate nel nuovo anno, ha già segnato 9 gol e realizzato 3 doppiette e i tifosi si scatenano. “Dusan anima, cuore e leader tecnico in campo. Peccato stia predicando nel deserto”, “Ma come, Vlahovic fa 2 a 2 e che succede? Invece di attaccare ci fermiamo e controlliamo. Boh” e anche: “La differenza tra Vlahovic e Lukaku è semplice: uno ha segnato tanto GRAZIE a un allenatore, Dusan è a 15 NONOSTANTE il suo” e ancora: “Vlahovic ha la faccia di uno che prende a testate la porta dello spogliatoio. Dudù, vai, fallo per noi, prendili a calci sui mignoli e dagli una svegliata”.

I tifosi della Juventus attaccano Allegri

C’è chi scrive: “Questo ragazzo realizza il 100% delle occasioni che ha. Mostruoso” e anche: “Non gliene frega niente di esultare, e ha ragione! Che esultate per un gol da pareggio in casa!” e ancora: “Dusan Vlahovic in mezzo al nulla cosmico!” e poi: “Ma cosa deve fare Allegri per essere allontanato dalla panchina? Rubare le offerte per gli orfani? Basta con questa agonia che sta umiliando la storia della Juventus” e infine: “Alla faccia di quei deficienti che pur di giustificare il loro ciarlatano di Livorno dicevano che era colpa tua che non sapevi stoppare un pallone”.