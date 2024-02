Juventus, cosa ha fatto Allegri subito dopo il gol Udinese: il retroscena

La reazione fulminea del tecnico bianconero alla rete di Giannetti che ha poi decretato il successo friulano, era già successo nella gara col Napoli

13-02-2024 09:34

Massimiliano Allegri di nuovo sulla graticola. Dopo un punto in tre gare per la Juventus è stata ufficialmente aperta la parola crisi, col tecnico ancora una volta sul banco degli imputati per scelte di formazioni, cambi e approccio alla gara. Ma le telecamere di Sky hanno pizzicato il mister fare una cosa insolita immediatamente dopo aver subito gol contro l’Udinese: l’allenatore livornese è infatti tornato immediatamente in postazione andando al monitor per rivedere l’episodio e accertarne le responsabilità.

Un gol da rivedere per Allegri

Insomma, Max Allegri non ha aspettato neppure che il pallone entrasse in porta per cercare un supporto video che gli consentisse di assistere al replay dell’azione. Un qualcosa del quale sicuramente ogni tifoso juventino avrà fatto a meno di rivedere. La reazione del mister è stata piuttosto contrariata, anche se più che rabbia ha voluto esprimere carica ai giocatori in campo nel tentativo di un immediato cambio di marcia. Che però non c’è stato, al netto di qualche occasione gol creata da parte dei bianconeri.

Il momento no in casa bianconera

Resta tanto da analizzare in casa Juventus per un momento che sembrava transitorio e che invece sta costando caro alla Vecchia Signora. In due settimane la distanza dall’Inter è diventata di 7 punti, che potrebbero diventare 10 qualora i nerazzurri vincessero la propria partita da recuperare contro l’Atalanta. L’obiettivo per il club piemontese resta il ritorno in Champions League ma è chiaro che il girone d’andata aveva fatto venire l’acquolina in bocca ad un ambiente smanioso di tornare finalmente a vincere.

Il precedente con Vlahovic

Tornando al replay istantaneo che Allegri ha voluto rivedere, non si tratta di una novità assoluto per il condottiero livornese. Già nel recente passato il tecnico, che ieri ha festeggiato 405 partite sulla panchina della Juventus, si era rivolto al monitor dell’Allianz Stadium per riguardare un’azione di gioco. In quella circostanza si trattava del match interno contro il Napoli e l’episodio riguardava un errore commesso da Dusan Vlahovic che aveva causato una smorfia di disapprovazione da parte dell’allenatore.