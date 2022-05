Juventus, a caccia del vice Vlahovic: tutti i nomi nella lista

26-05-2022 08:26

In casa Juventus, al momento, il solo Dusan Vlahovic è certo del suo posto al centro dell’attacco bianconero. La società sta ragionando su come rendere il reparto attaccanti ancor più funzionale.

Juventus, i dubbi legati a Morata e Kean

Il futuro di Alvaro Morata e Moise Kean è tutto da scrivere. L’Atletico Madrid, qualche giorno fa, è stato chiaro, chiedendo alla società bianconera di fargli sapere se riscatterà o meno lo spagnolo (35 milioni di euro da sborsare). La Juventus starebbe prendendo tempo per valutare tutte le opzioni. Tanti club sarebbero pronti a farsi avanti per Alvaro Morata, in particolare attenzione all’Arsenal e al forte interessamento del Barcellona (se non dovesse arrivare Robert Lewandowski).

Complicata la situazione di Moise Kean. La Vecchia Signora è obbligata a comprarlo interamente dall’Everton (28 milioni più tre di bonus) prima di poterlo mettere sul mercato. Il West Ham sarebbe disponibile a trattare con i bianconeri. Da non escludere anche l’opzione PSG, club in cui il giovane attaccante ha giocato alla grande.

Juventus, tante piste per il vice Vlahovic

Dovessero salutare sia Alvaro Morata che Moise Kean, la Juventus andrebbe a caccia di un vice Dusan Vlahovic. E’ stato fatto il nome di Olivier Giroud ma il francese non pare aver nessuna intenzione di lasciare il Milan, soprattutto ora che è arrivato lo Scudetto. Piacerebbe molto Marko Arnautovic che è reduce da una super stagione al Bologna.

Ci sarebbe anche l’opportunità Andrej Kramaric, 30enne attaccante dell’Hoffenheim, anche se il recente rinnovo di contratto rende la trattativa più complicata. Una buona pista pare anche quella che porta a Eric Maxim Choupo-Moting, in uscita dal Bayern Monaco (disposto a cederlo ad un prezzo modico visto che il suo contratto è in scadenza al termine della prossima stagione). E Gianluca Scamacca? Intriga ma costa molto e difficilmente farebbe da secondo a Dusan Vlahovic.

Juventus, Allegri sa che attaccante vuole

Tutto passerà dalle disponibilità economiche del club ma anche dalle richieste di Max Allegri. L’allenatore bianconero starebbe cercando un profilo particolare, ovvero un attaccante che non abbia problemi a sedersi in panchina ma che, quando chiamato in causa, sia in grado di dare un contributo importante. Non semplice da trovare ma necessario per la Juventus del riscatto.