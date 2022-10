29-10-2022 20:52

La Juventus di Massimiliano Allegri, fresca di eliminazione dalla Champions League, si è riscattata centrando la terza vittoria consecutiva in campionato.

I bianconeri si sono imposti a fatica in trasferta contro il Lecce, e hanno ottenuto tre punti cruciali per dare fiducia all’ambiente e mettere in sicurezza la panchina del tecnico livornese, che dopo il match ha espresso la sua soddisfazione.



Allegri: “Abbiamo reagito dopo una brutta batosta”

“La squadra ha fatto una buona partita, a parte il finale dove siamo stati anche fortunati – sono le parole a Dazn -. Abbiamo fatto una gara tecnica, ma potevamo sfruttare meglio le occasioni create nel primo tempo. Ma l’importante questa sera era vincere perché venivamo da una brutta batosta contro il Benfica“.

“Nel calcio si cade ma l’importante è come ci si rialza – ha continuato il mister toscano -. Perché quando le cose vanno bene sono tutti bravi, ma poi ci vuole una sana follia in questi momenti, perché se siamo troppo razionali non si va da nessuna parte: siamo stati bravi a reagire. Era da marzo scorso che non vincevamo tre partite di fila”.

Juve, Allegri elogia i giovani

I giovani bianconeri, a partire da Fagioli, hanno fatto la differenza: “Ha fatto un grande gol, ma questa sera tutti i ragazzi hanno fatto bene. Lui ha fatto un percorso dove è stato imbastardito nel ruolo, perché lui secondo me deve giocare davanti alla difesa, ma deve ancora imparare a stare in quella posizione perché a volte va in giro per il campo”.

“Miretti ha fatto buona partita, Soule idem. Fagioli doveva entrare a partita in corso per darci qualità”.

Juve, Nedved non smentisce le voci su Conte

Il vice presidente della Juve Pavel Nedved non ha smentito a Dazn le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte: “Normale che quando non arrivano i risultati come si chiede alla Juve escano dei nomi, e ne usciranno ancora tanti, ma noi restiamo sulla nostra posizione, vogliamo dare a tutti l’opportunità di fare il loro lavoro e farlo bene”.

La posizione di Allegri resta salda nonostante l’eliminazione prematura dalla Champions: “Allegri ha la piena fiducia della società, dei giocatori, di tutti quanti”.

