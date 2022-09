14-09-2022 11:04

Massimiliano Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Dopo giorni di piena emergenza l’infermeria si sta progressivamente svuotando e a breve il tecnico toscano potrà nuovamente contare su molti dei suoi big.

Gioia Allegri, Szczesny sta bene

Fra questi, come rivelato dal Corriere dello Sport, uno dei primi che Allegri potrebbe avere a disposizione e tornare a schierare dal primo minuto è Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco infatti, fermatosi nel corso del match di campionato contro lo Spezia senza riportare lesioni o fratture, ha smaltito gli ultimi postumi dell’infortunio e dovrebbe presto tornare arruolabile.

Juventus, quando rientra Szczesny

Difficile però che l’estremo difensore classe 1990 possa riprendere il suo posto tra i pali nel match di Champions League di stasera contro il Benfica.

Visti i problemi avuti fin qui in questa stagione (Szczesny ha saltato cinque delle sette gare disputate fin qui dalla Juventus tra campionato e coppe), è molto più probabile che Allegri e lo staff medico bianconero scelgano la via della prudenza attendendo la gara di domenica contro il Monza per ridare al nativo di Varsavia la titolarità in porta.

Rientro Szczesny, una soluzione per invertire il trend

Una volta che Szczesny avrà ritrovato il suo posto, Allegri avrà una certezza in più da cui ripartire e provare a mettersi alle spalle il difficile periodo che sta vivendo la Juventus, squadra che in questo mese di settembre non è ancora riuscita a vincere nessuno degli incontri a cui ha preso parte.

Tra il pareggio con la Fiorentina e quello con la Salernitana la compagine torinese ha registrato infatti la sconfitta con il PSG, prestazioni queste in cui la Juventus ha sempre incassato almeno un gol a partita aprendo una striscia negativa che però, coi balzi felini di Szczesny, potrebbe finalmente essere interrotta.