Juventus, allenamento aperto ai tifosi senza Bremer e Vlahovic

I bianconeri hanno sostenuto la seduta davanti al pubblico in vista dell'ultima partita di campionato a Udine

31-05-2023 12:16

La Juventus oggi ha aperto i suoi campi di allenamento della Continassa ai tifosi. Una sorta di saluto al pubblico visto che domenica si giocherà l’ultima giornata di Serie A, ma in trasferta a Udine contro l’Udinese. Prima della seduta, il tecnico Massimiliano Allegri ha tenuto un discorso alla squadra. Erano assenti sia Gleison Bremer, uscito nell’ultima con il Milan per un problema fisico, sia Dusan Vlahovic, che aveva marcato visita contro i rossoneri. Il difensore e l’attaccante sono in dubbio per la partita contro i bianconeri friulani guidati da Andrea Sottil.