Paulo Dybala sempre più lontano dalla Juventus: ma non dalla Serie A

07-03-2022 22:20

In un senso o nell’altro, il mese di marzo sarà veramente decisivo per il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, ancora fuori per infortunio, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Juventus, e ora dall’altra parte dell’Oceano Atlantico arrivano ulteriori indiscrezioni secondo le quali la Joya potrebbe seriamente finire all’Inter nel prossimo mercato.

Dybala, dall’Argentina: “In settimana incontro con Marotta”

Si parla infatti di un incontro imminente (forse già in settimana) tra l’entourage di Dybala e Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, per conoscere i margini di manovra della trattativa. A riportare la notizia è il giornalista argentino di Tyc Sports César Luis Merlo, che su Twitter scrive:

“Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’agente di Paulo Dybala e Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, per conoscere le condizioni del calciatore. Ci sarà anche l’incontro con il cda della Juventus, anche se per ora le divergenze continuano e sembra difficile per lui rinnovare”.

Dybala, una possibile cessione annunciata da tempo

Se la maggior parte della tifoseria bianconera è affezionata al proprio numero 10, è evidente come la società non sia disposta a svenarsi pur di farlo rimanere a Torino. Ovviamente la proposta al ribasso di 7 milioni che gli è stata presentata dopo i 10 milioni iniziali (8 fissi più due di bonus) è stata forse il colpo definitivo, ma non dimentichiamoci che le avvisaglie c’erano già da parecchio tempo.

Ricordiamoci infatti di come si sono mosse le cose nello scorso mercato estivo, con Dybala praticamente offerto a mezza Premier League, e rimasto a Torino solamente perchè non si è trovato l’accordo economico con Manchester United e Tottenham.

Dybala, spesso infortunato e poco prolifico sotto porta: i motivi del possibile addio

12 reti e sei assist per Dybala in tutte le competizioni rappresentano un bottino niente male se comparato con quanto visto lo scorso anno, quando la Joya rimase fuori quasi tutta la stagione per problemi fisici. Quest’anno, l’argentino ha già saltato 12 partite, tutte per problemi di natura muscolare, di cui ben quattro su sette di Champions League.

La tenuta fisica della Joya è precaria ormai da anni, ma a pesare sulla possibile cessione vi è anche un ruolo di difficile collocazione nei moderni 4-3-3. Il ruolo dell’argentino, quello naturale, è la seconda punta libera di svariare senza particolare dettami tattici o compiti difensivi di sorta. Un modello di giocatore che ormai non esiste quasi più, ma che invece farebbe davvero comodo all’Inter.

Dato il 3-5-2 di Inzaghi, il ruolo di Dybala sarebbe proprio quello della seconda punta (anche se sembra assai difficile la convivenza con Lautaro Martinez), libero da compiti difensivi e con un gioco, quello del tecnico piacentino, che potrebbe giovargli anche dal punto di vista realizzativo. Se veramente questo incontro ci sarà, potrebbe vedere l’Inter ancora una volta fare le parti dello sciacallo, come è stata la Juve per molti anni proprio con Marotta al timone.

OMNISPORT