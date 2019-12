Juventus, anche Leonardo Bonucci si scaglia contro l'arbitro

Leonardo Bonucci torna sulla prima sconfitta stagionale della Juventus a Roma. Anche il difensore bianconero ai microfoni di Dazn punta il dito contro l'arbitro: "Non ci siamo confrontati, le cose vanno fatte sbollire, gli episodi sono stati sfavorevoli. Un grande primo tempo in dominio del campo e delle partita senza concedere niente alla Lazio, poi nel secondo tempo gli episodi sfavorevoli sia sotto porta che arbitrali hanno condizionato il risultato".

Tra gli episodi contestati dai bianconeri, l'espulsione di Cuadrado, giudicata eccessiva anche da Sarri. "Dobbiamo migliorare, quello è ovvio perché una squadra come la nostra non può concedere così tanti goal. Dobbiamo ritrovare la voglia di saper soffrire nei momenti in cui c'è da soffrire, va bene costruire bel calcio ma dobbiamo anche trovare in noi quella determinazione e quella fame di non voler subire".

"Dobbiamo guardare a noi stessi, sappiamo qual è il nostro percorso, il nostro massimo e metterlo in campo. I conti si faranno alla fine".

"Restare uniti, lavorare e migliorare", ha scritto poi su instagram il capitano bianconero. Gli ha fatto eco Douglas Costa, alle prese con l'ennesimo infortunio: "Senza fare drammi, senza cercare scuse. Rimettiamo le cose al loro posto!".

Così Paulo Dybala: "In questo momento bisogna stare uniti e pensare a quello che viene. Lavorare di più e migliorare per crescere".

08-12-2019