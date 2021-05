Juventus, Andrea Pirlo si espone sull'ultima gara di Ronaldo

In vista di Bologna–Juventus, Andrea Pirlo è intervenuto in conferenza stampa: “Come ha recuperato la squadra? La squadra ha recuperato bene, le vittorie ti aiutano a recuperare meglio. Il Bologna è un’ottima squadra, l’ha dimostrato, gioca a calcio, crea tanto, ha ottimi giocatori e pure giovani. Sarà una partita difficile come all’andata. Giocano per far gol, per attaccare. C’è da stare attenti”.

Ultima gara fondamentale per la Champions: “Ci crediamo tanto, eravamo morti dopo il Milan e invece ci hanno fatto rialzare, ci siamo rialzati da soli ma anche i risultati ci hanno dato modo di rivivere. Abbiamo questa possibilità, dobbiamo pensare alla partita per vincere, fare una grande gara e poi vedere cosa accade. Non dobbiamo avere rammarico a fine gara, pensare solo ai tre punti. La pressione c’è sempre stata, la vittoria ti dà entusiasmo, adrenalina, dobbiamo cavalcare il momento”.

Alla Juventus è mancato un po’ di equilibrio: “Se sono pentito di non averlo trovato prima? Ma no, pentito no. Kulusevski, guardando la stagione, ha quasi sempre giocato. Da esterno, trequarti, uno dei più utilizzati Nelle ultime partite ho fatto delle scelte in base alle squadre da affrontare. Ritenevo Dejan più adatto per quello che volevamo proporre in campo. Domani partita diversa contro una squadra completamente diversa e potrebbero esserci altre soluzioni. Pentito no, magari ho scelto giocatori sbagliati in alcune partite e non ho fatto risultati, ma le scelte sono sempre state in base a ciò che cercavamo”.

Quella col Bologna sarà una gara fondamentale per la Juventus e per il futuro di Pirlo, che ribadisce: “E’ normale che uno si riconfermerebbe. Ho voglia di continuare, di lavorare per questa società. Lo farebbe chiunque. Soddisfazioni? Il rapporto con il gruppo, con i giocatori. Mi hanno dato disponibilità dal primo giorno, chi giocava di più e chi meno. Grande abnegazione per qualsiasi squadra. Cosa mi ha dato fastidio? I risultati, alla fine non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Sono un allenatore esigente e vincente. Futuro? Non credo che la società deciderà in base a domani. Non si prendono decisioni in merito a un’ultima partita o a un risultato. Spetterà a loro decidere, vedremo cos’accadrà. Siamo concentrati su domani”.

Si sta parlando in questi giorni anche del futuro di Ronaldo. Per Pirlo, quella col Bologna non sarà l’ultima alla Juventus per il portoghese: “Lo vedo ancora bianconero e concentrato, ha giocato con grande sacrificio. Ha fatto tante rincorse, voleva vincere: E’ concentrato sulla gara di domani, poi ci sarà tempo”. Sarà l’ultima sicuramente per Gianluigi Buffon: “La Juventus e tutto il movimento calcistico italiano, se non rimarrà in Italia o andrà all’estero, perde un monumento del calcio. Per quello che è Gigi in campo e fuori. E’ un dispiacere, siamo cresciuti insieme e abbiamo fatto un percorso insieme. E’ ancora più ammirevole vederlo tutti i giorni con la voglia di un ragazzino e dispiace non vederlo alla Juve“.

OMNISPORT | 22-05-2021 13:03