Juventus, arriva l'accelerata per Cambiaso

28-06-2022 22:02

La Juventus ha pronto il colpo per la corsia di sinistra in difesa. Arriverà infatti presto in bianconero Andrea Cambiaso, esterno azzurro classe 2000 di proprietà del Genoa, che di fatto andrà a sostituire il partente Luca Pellegrini. Pronto un contratto quadriennale per Cambiaso con la maglia della Juventus.

Come riportato da Sportitalia, stanno per essere definiti gli ultimi dettagli e nell’operazione potrebbe rientrare Radu Dragusin. Il centrale rumeno, che nell’ultima stagione ha giocato con Sampdoria e Salernitana, finirebbe così in B con i rossoblù.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE