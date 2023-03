Vlahovic non sta rendendo al meglio alla Juventus ma nonostante tutto gli ammiratori in giro per il mondo non mancano: tra questi ci sono anche i campioni d'Europa del Real Madrid.

Non è certamente una grande stagione al momento per Vlahovic, che in questa annata ha messo a segno appena 11 gol in 28 presenze tra campionato e coppe con la Juventus. Troppo poco per il serbo e anche per il club bianconero, considerando i 70 milioni di euro (più 10 di bonus) spesi nel gennaio 2022 per acquistarlo dalla Fiorentina.

Vlahovic, lo sfogo a Friburgo

Vlahovic in campionato non segna dal 7 febbraio, ma adesso si è sbloccato (anche se dal dischetto) in Europa League e vorrebbe trovare continuità in questa ultima parte di stagione anche per allontanare definitivamente le critiche, anche se il serbo ha dichiarato di non dare troppa importanza alle voci al di fuori del campo.

Queste le sue parole dopo Friburgo-Juventus: “Nei giorni scorsi ho cercato di non leggere nulla. Quando segni va tutto bene, altrimenti non va bene niente. Cerco di estraniarmi e di non dare importanza a queste cose, ma solo al lavoro e all’essere umile. Voglio fare più gol possibili perché per noi attaccanti sono fondamentali”.

Juventus, il Real su Vlahovic

Chissà però se Vlahovic avrà letto qualche notizia di mercato. Già perché nonostante i pochi gol messi a segno in più di un anno con la Juventus, il serbo ha diversi estimatori in giro per il mondo. Tra questi ci sono anche i campioni d’Europa in carica: come riporta il quotidiano spagnolo As infatti, l’ex attaccante della Fiorentina è stato messo sul tavolo del Real Madrid tramite intermediari.

Come riporta As, i problemi economici della Juventus e la possibilità di mancata qualificazione in Champions League dopo la penalizzazione potrebbero portare a una cessione di Vlahovic in estate. Per il quotidiano spagnolo, già a gennaio il serbo è stato vicino al trasferimento allo United, ma l’agente dell’attaccante ha bloccato tutto, anche se non si sa se lo abbia fatto per un’eventuale opzione di andare a Madrid.

La richiesta è di almeno 100 milioni di euro, vedremo se le Merengues punteranno sul 9 bianconero come erede di Benzema. L’alternativa a Vlahovic potrebbe essere Harry Kane del Tottenham.