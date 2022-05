29-05-2022 22:42

La Juventus non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi, che dunque dal 30 giugno avrà la possibilità di accasarsi dovunque gli offrano buone cifre.

Le pretendenti non mancano di certo. Come scrive oggi la Repubblica, sembra che il Napoli sia la squadra che ci sta pensando in modo più concreto, ma non è da escludere un inserimento dell’Inter, con Marotta sempre attentissimo ai parametri zero di qualità che si presentano sul mercato.