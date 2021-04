Juventus: Bernardeschi è guarito dal Covid-19

Federico Bernardeschi è guarito dal Coronavirus. Lo ha annunciato la Juventus sul suo sito ufficiale: “Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”.

Il calciatore nativo di Carrara, era risultato positivo al tampone dopo la sosta riservata agli impegni delle nazionali, risultando il secondo calciatore bianconero vittima del “cluster” azzurro dopo Leonardo Bonucci.

Dopo un’assenza forzata di due settimane, l’ex Fiorentina può tornare finalmente a disposizione di Andrea Pirlo, magari non per il turno infrasettimanale contro il Parma, ma proprio in occasione della sfida di domenica al Franchi contro il suo passato calcistico.

La Juve entra nel rush finale del campionato che mette in palio la qualificazione alla prossima Champions League e la finale di Coppa Italia da giocarsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mercoledì 19 maggio.

I bianconeri, per centrare la duplice missione, potranno dunque contare anche sul reintegro del numero 33.

OMNISPORT | 20-04-2021 19:30