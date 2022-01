Juventus, Bonucci fuori controllo: cosa rischia dopo lo schiaffo

13-01-2022 13:13

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci al centro della bufera dopo la partita di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Al triplice fischio che ha sancito la vittoria in extremis dei nerazzurri, il difensore bianconero si è scontrato con un dirigente avversario e ora rischia la squalifica.

Juventus, Bonucci nei guai: cosa è successo

Il difensore della Juventus era a bordocampo pronto a subentrare per tirare i calci di rigore, ed è stato gelato dalla rete al 121′ di Sanchez che ha deciso la sfida. Dopo il triplice fischio il centrale di Viterbo, furioso, è venuto a contatto con il segretario della prima squadra dell’Inter, Cristiano Mozzillo.

Le immagini, riprese da un tifoso dagli spalti e in parte dalle telecamere Mediaset, diventano subito virali in rete: il giocatore ha strattonato ripetutamente e ha tirato uno schiaffo all’uomo con la mascherina, appostato sulle scale che portano agli spogliatoi, e poi è stato diviso da altre persone. I contorni dell’episodio sono tutti da chiarire (Mozzillo poteva stare lì? Bonucci ha reagito a una provocazione?) ma è certo che il difensore bianconero potrebbe essere punito per quanto successo.

Juventus, Leonardo Bonucci rischia la prova tv

Tutto l’episodio si è svolto all’insaputa degli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco, e quindi non è stato messo a referto dall’arbitro Doveri. Risvolti disciplinari saranno possibili se la Procura Federale chiederà la prova tv.

“L’episodio è sfuggito sicuramente a tutti gli ufficiali di gara presenti sul terreno di gioco e quindi non è stato refertato – sono le parole dell’ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset -. È possibile che sia stato segnalato dagli ispettori di Lega e Commissari di campo nel loro rapporto di gara. Prova tv ammissibile solo se la Procura Federale chiederà le immagini televisive”.

Juventus, Bonucci rischia di saltare il Milan

Gli strattoni e lo schiaffo potrebbero così costare al centrale bianconero una squalifica, che andrebbe a ricadere sul campionato in corso: si attende il verdetto del Giudice Sportivo, la Juventus nelle prossime due giornate di Serie A affronterà l’Udinese e il Milan.

Nel post partita il tecnico della Juve Allegri ha minimizzato: “Non è successo nulla, non era nervoso: doveva entrare perché c’erano i rigori. Poi non ci sono stati”.

