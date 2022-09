Juventus, Bremer ha deciso per quale Nazionale giocherà

09-09-2022 18:00

Gleison Bremer non vestirà mai la maglia dell’Italia. Il difensore della Juventus è stato infatti convocato dal Brasile per il doppio test contro Tunisia e Ghana.

Come ricorda in questi minuti anche la Gazzetta dello Sport, a giugno, Bremer disse a Flow Sport Club: “Mia moglie ha antenati italiani e sarà naturalizzata. Automaticamente lo sarò anche io. Il mio sogno però è essere convocato dal Brasile”. A distanza di quasi 90 giorni, ha mantenuto la promessa. Il suo nome compare infatti nella lista dei convocati diramata oggi, venerdì 9 settembre, dal commissario tecnico Tite. Il Brasile, come detto, sfiderà Tunisia e Ghana. Si tratta di due gare in vista del Mondiale in Qatar che inizierà a novembre. La formazione verdeoro è inserita nel gruppo G con Serbia, Svizzera e Camerun. Tite ha convocato anche il difensore della Roma, Roger Ibañez.