Juventus, Bremer nel mirino dello United: col suo addio Giuntoli avrebbe le risorse per la rifondazione

I Red Devils potrebbero pagare la clausola di 60 milioni di euro presente nel contratto del brasiliano. Anche Huijsen può partire: con queste cessioni assalto a Calafiori e Koopmeiners

28-03-2024 18:32

Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione di Gleison Bremer con la Juventus: il difensore piace al Manchester United, che potrebbe acquistarlo senza interpellare la dirigenza bianconera, pagando la clausola rescissoria presente sul contratto del brasiliano. Col suo addio, però, può nascere una nuova Juventus.

Juventus, Bremer nel mirino dello United

Gleison Bremer è finito nel mirino del Manchester United. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore della Juventus rappresenterebbe la prima opzione dei Red Devils per rafforzare il proprio reparto arretrato. La Juventus non potrebbe neanche opporsi all’addio di Bremer: nel nuovo contratto del brasiliano c’è infatti una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che lo United non avrebbe difficoltà a pagare. L’altra ipotesi, secondo la Gazzetta, è che lo United provi a pagare parte della clausola col cartellino di Mason Greenwood, ala spedita quest’anno in prestito al Getafe.

Juventus, anche Huijsen può partire

Ma Bremer potrebbe non essere l’unica cessione eccellente in difesa. La Juventus potrebbe raccogliere altri milioni dalla cessione di Dean Huijsen, il giovane centrale olandese divenuto rapidamente un pilastro della Roma di Daniele De Rossi, per cui gioca in prestito. Il suo cartellino è valutato 30 milioni di euro, la Roma vorrebbe rinnovare il prestito ma altri club come Borussia Dortmund, Lipsia e Liverpool sono molto interessati a rilevarne il cartellino.

Juventus: dalle cessioni i soldi per Calafiori e Koopmeiners

Con gli addii di Bremer e Huijsen la Juventus potrebbe dunque mettere insieme un capitale di circa 90 milioni di euro da mettere a disposizione del d.s. Cristiano Giuntoli per rifondare l’organico bianconero. Risorse che potrebbero essere utilizzate per portare a Torino Riccardo Calafiori, valutato circa 25 milioni di euro dal Bologna, e soprattutto Teun Koopminers, stella dell’Atalanta e vero sogno proibito della Juventus.