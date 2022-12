Juventus, buone notizie per Vlahovic: l'annuncio di Allegri

30-12-2022 17:12

Intervistato da Sky Sport al termine dell’amichevole contro lo Standard Liegi, giocata all’Allianz Stadium a porte chiuse e terminata 1-1, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla fase di preparazione della Juventus in vista della ripresa del campionato e in particoalre sulle condizioni dei tanti infortunati.

Parole importanti il tecnico livornese le ha pronunciate in particolare riguardo Dusan Vlahovic, che non sarà a disposizione per la partita del 4 gennaio a Cremona, a differenza di Federico Chiesa, ma che potrebbe recuperare per la super sfida del 13 gennaio sul campo del Napoli: “Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, loro ci pressavano, facevamo girare il pallone troppo lentamente e abbiamo commesso un errore sul loro gol. Nel complesso è stato un buon allenamento. Il gol ci è servito per darci una svegliata in vista di Cremona. Chiesa sta bene e penso potrà essere disponibile, ha fatto un buon allenamento con la squadra, oggi ha fatto differenziato, ma le sue condizioni sono buone. Bonucci e De Sciglio saranno out per Cremona, come credo anche Vlahovic, ma credo che in 10 giorni potremo recuperare tutti. A. Szczesny? Ha avuto un problema al collo, non dovrebbe essere niente di grave, ma Perin è pronto”.

Poi una battuta che sa di avviso al gruppo in vista degli obiettivi per la prima parte del 2023: “A Cremona dovremo fare una partita seria, sarà complicata soprattutto a livello mentale. obbiamo raggiungere un massimo di 36 partite, quindi arrivare in finale di Coppa Italia e di Europa League. Il nostro 2022 è stato all’insegna di tanti alti e bassi, dobbiamo consolidare il nostro piazzamento. Abbiamo dei giovani che ci daranno una mano, nella fase calda della stagione ci sarà bisogno di tutti”.