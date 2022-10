31-10-2022 13:15

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

L’elenco fa paura. La Juventus in infermeria ha una formazione da scudetto. La lista è sconvolgente: Pogba: lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Rientro da valutare dopo la ricaduta, rischia di tornare nel 2023 e di saltare il mondiale. Aké: frattura composta del terzo distale del perone di destra. Rientro da valutare. Chiesa: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Rientro da valutare visto che dopo l’amichevole di due sabati fa non ci sono progressi. Kaio Jorge: rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Rientro da valutare.

Juventus, la lista degli infortunati è impressionante

Poi ancora: De Sciglio: lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà rivalutato. Di Maria: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rientro tra 20 giorni. Bremer: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro tra 20 giorni. Paredes: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro tra 15 giorni. A tutti questi bisogna aggiungere anche Vlahovic.

Juventus, rischio pubalgia per Vlahovic

Il bomber ha saltato il Lecce ufficialmente per un problemino. Allegri alla vigilia si era limitato a dire: “Vlahovic non ha recuperato da un dolore all’adduttore e al pube“ ma la paura in casa Juve è che si tratti di qualcosa di più serio. Il giocatore dopo uno scatto ha accusato un dolore forte all’adduttore e all’altezza del pube. E si è riaffacciato l’incubo di quella pubalgia di cui ha sofferto fin dallo scorso febbraio e che si è trascinato fino all’inizio dell’attuale stagione.

La Juventus sta valutando al meglio come gestire questa problematica nel momento più difficile della stagione a livello di assenze. Se per la gara contro il PSG di Champions League l’assenza è ormai certa, per il big match Juve-Inter in programma domenica 6 novembre alle 20.45 i ragionamenti sono oggi più che mai in corso. Il giocatore di fatto rischia anche di saltare il suo primo grande Mondiale con la Serbia.

Juventus, le paure dei tifosi su Vlahovic

Sul web i commenti dei tifosi sono sempre più improntati alla depressione: “A forza di leggere tutti questi infortuni…mi sono infortunato anch’io!!”, oppure: “Sempre e ancora complimenti allo staff atletico e sanitario, una squadra intera in infermeria, Una cosa mai vista nell’Europa calcistica, una barzelletta tra i preparatori di mezza Europa” e poi: “Ormai tutti i giocatori non vogliono rischiare il mondiale, ovviamente queste cose penalizzano i club, ma io dico ma fare il mondiale a novembre che senso ha?” e infine: “Se andiamo avanti a due infortuni a partita tra poco giocheranno i pulcini”.