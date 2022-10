31-10-2022 09:08

Nemmeno il tempo di strappare un sorriso dopo la vittoria di Lecce, terza consecutiva almeno in campionato a cavallo però della cocente eliminazione in Champions League, che la Juventus deve fare i conti ancora una volta con la tegola infortunati. E stavolta il nome fa rumore. Paul Pogba di nuovo ko! Incredibile ma vero.

Il Polpo non ha ancora messo piede in campo, ufficialmente, in stagione, ed è già nuovamente infortunato dopo l’operazione travagliata di questa estate. Un vero e proprio caso che si unisce a una lista lunghissima di infortuni, traumatici e muscolari che sta assottigliando la squadra di Allegri. La rabbia dei tifosi esplode sui social ancora una volta e nessuno riesce a capire cosa ci sia alla base di questa “ecatombe”.

Juve, Pogba nuovo ko: non ha mai giocato!

Trattandosi di Halloween si potrebbe anche pensare a una maledizione. Ed è proprio il caso di dirlo visto anche quello che ha passato Paul Pogba negli ultimi mesi fuori dal campo per noti, tristi e ancora poco chiare vicende familiari. Fatto sta che la notizia arriva fragorosa dalla Continassa dove sembrava, molto ipotetico, che il recupero del centrocampista francese procedesse per il meglio dopo l’operazione della scorsa estate con obiettivo Mondiali in Qatar ma anche un paio di partite con la Juve con cui salvo la prima amichevole americana questa estate, Pogba non ha ancora mai giocato in gare ufficiali dal suo ritorno.

Ed invece niente di tutto questo. Dopo essersi riaggregato al gruppo, il francese, come scritto per prima dalla Gazzetta, si è fermato per un guaio muscolare alla coscia: out almeno per dieci giorni: per adesso la diagnosi è affaticamento, nei prossimi giorni si capiranno meglio i tempo di recupero. E questo punto la Juve rischia di vederlo solo nel 2023 ma anche lui rischia davvero di dire addio ai Mondiali di Qatar sempre più imminenti.

Pogba ritorno travagliato: l’infortunio, l’operazione, il nuovo ko

E’ il 23 luglio scorso. Paul Pogba torna a vestire la maglia della Juve nella prima amichevole della tournèe estiva americana. Gioca il primo tempo contro i messicani del Chivas. Per i tifosi bianconeri è un sogno rivederlo in bianconero. Per Allegri è uno dei perni su cui rifondare la rinascita della Juve. Poi qualcosa va storto. Paul esce alla fine del primo tempo. Forse un problema, carichi di lavoro pesanti nei primi giorni di preparazione si pensa.

Nei giorni successivi arriva la tegola. Pogba ko. Infortunio al ginocchio: lesione del menisco laterale. Inizia un calvario non privo di errori di valutazione. La Juve vorrebbe operarlo subito per ridurre i tempi di rientro. Il giocatore, chissà perchè, sceglie una terapia conservativa. Si perde solo tempo e dopo qualche settimana il verdetto è sempre lo stesso: Pogba sarà operato.

Juve, caso Pogba: la grande illusione

Solo un paio di settimane fa il giocatore era rientrato quasi nei ranghi della squadra di Allegri. Qualche foto e video di suoi allenamenti col resto del gruppo, anche con Chiesa altro infortunato di lungo corso, avevano fatto sperare e sognare i tifosi della Juve. Meno Allegri che ha da subito frenato gli entusiasmi con un glaciale: “Non so, è molto difficile vedere Chiesa e Pogba in queste poche ultime partite prima della sosta” aveva sentenziato Max prima della partita di Lecce. E’ così è stato dal momento che, almeno per quanto riguarda il Polpo, il suo utilizzo contro Inter, Verona o Lazio a questo punto è definitivamente tramontato.

Juventus: calvario Pogba, tanti infortuni, perchè riprenderlo?

Una domanda legittima corre in rete in queste ore: perchè la Juve ha ripreso Pogba? Se è vero che il giocatore è arrivato a parametro zero il curriculum del francese parlava chiaro alla luce della sua esperienza al Manchester United. Nei sei anni con i Red Devils sono state ben 100 le partite saltate da Pogba per problemi fisici. La stagione peggiore il 2019/2020 con 45 gare saltate a causa della caviglia.

Nella Juventus, in questa sua seconda esperienza a questo punto ancora mai davvero ricominciata, è già a quota 17 e rischia di salire a 21 prima della sosta mondiale. Ed il discorso potrebbe estendersi anche a Di Maria che finora ha giocato pochissime partite tra campionato e coppa, due volte infortunato e una volta squalificato per due turni dopo il rosso di Monza a fine primo tempo.

Ecatombe Juve, lista infortunati infinita: cause e colpevoli

Se Allegri a Lecce e nella ripresa col Benfica ha trovato linfa vitale dai giovani, da Miretti a Fagioli passando per Iling-Junior è altrettanto vero che la “prima” squadra è ridotta all’osso. Sempre più. Non solo la recidiva di Pogba. Nelle ultime ore alla lista chilometrica di infortunati in questa stagione si sono aggiunti McKennie e lo stesso Iling-Junior usciti malconci dalla partita di Lecce.

Juventus: 11 i giocatori fermati da problemi fisici e che non potranno essere a disposizione per la sfida contro il PSG che vale un posto in Europa League, magra consolazione dopo il flop Champions. Il dato preoccupante, però, è quello relativo gli infortuni muscolari: 16 in 11 giocatori, media ben al di sopra delle altre big italiane.

Non si capisce di chi sia la colpe. E dire che negli ultimi mesi in molti, dopo le parole di De Ligt andando al Bayern, avevano pensato che alla Juve si lavorasse poco fisicamente. Forse però si può dire che si lavora male. I numeri almeno dicono questo, ed è uno dei problemi per cui la Juve di quest’anno non va.

