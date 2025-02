Juve, Cassano demolisce Motta: "Gestione senza senso. Lo Scudetto non cambierebbe nulla, deve andare via"

L'ex FantAntonio stronca il tecnico della Juventus dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia bocciandone la gestione e il cammino: "Anche in caso di Scudetto, la Juve non può ripartire da lui"

Antonio Cassano demolisce Thiago Motta e affossa la sua Juventus dopo l’eliminazione della Coppa Italia per mano dell’Empoli. L’ex talento di Bari Vecchia non usa mezzi termini per bocciare il tecnico italo-brasiliano, mettendo in ordine i suoi errori e augurandosi una separazione a fine stagione.

Montagne russe Juve, la vergogna di Motta

Due eliminazioni nel giro di pochi giorni. Nonostante i segnali di ripresa mostrati in campionato, con i quattro successi consecutivi, la Juventus di Thiago Motta sprofonda nuovamente nell’incubo abbandonando ai quarti la Coppa Italia in virtù della sconfitta ai rigori contro l’Empoli. Una prestazione, quella con i toscani, per larghi tratti inguardabile e che lo stesso allenatore bianconero ha, a fine gara, giudicato “da vergogna”.

Lo sfogo di Cassano

Un’ammissione a cui nella giornata odierna è seguito il placet di Cristiano Giuntoli, che ha confermato il tecnico alla guida della Vecchia Signora con un perentorio “non è in discussione”. Parole e prestazioni che hanno, invece, scatenato la reazione di Antonio Cassano, che nel corso della trasmissione streaming Viva el Futbol stronca su tutta la linea Thiago Motta: “Il bicchiere non è mezzo vuoto è proprio tutto vuoto. Dopo l’ottimo mercato estivo, Motta ha fatto un disastro. La Juve dovrebbe essere in una situazione completamente diversa”.

Motta via anche con lo Scudetto

L’ex FantAntonio, già qualche giorno fa non aveva usato parole al miele sul tecnico bianconero, ha commentato tranchant: “La Juve per me non può ripartire da Thiago Motta. Anche se alla fine dovesse in qualche modo riuscire a vincere lo Scudetto, non è che sarebbe per merito loro, ma vorrebbe dire che le altre hanno fatto proprio schifo da qui alla fine e non cambierebbe nulla. Perché non puoi cancellare mesi disastrosi, così come l’eliminazione dalla Champions League e questa dalla Coppa Italia”.

Gestione senza senso

Cassano rincara poi la dose e spiega: “Non vedo nessuna idea di calcio né tantomeno qualche miglioramento. Serve fare un percorso e non si è visto, non basta fare bene uno o due mesi. E dirò di più, con la sua gestione Thiago sta svalutando i giocatori. Khéphren Thuram, per esempio, perché spesso non lo fa giocare? Boh, per me è il migliore che hanno. Non capisco proprio che cosa stia facendo Motta, dopo Bologna mi sarei aspettato ben altro impatto”, ha concluso Cassano.