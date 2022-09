Juventus, Champions League a rischio anche per le Women

20-09-2022 21:25

A serio rischio di eliminazione già nella fase a gironi con la squadra maschile, ma in bilico anche in campo femminile. Per la Juventus è un inizio di stagione da dimenticare, in particolare in campo europeo, dove le Women di coach Montemurro non sono andate oltre l’1-1 in Danimarca nell’andata del preliminare di Champions League contro l’HB Koge. L’accesso alla fase a gironi si deciderà quindi nella gara di ritorno in programma mercoledì 28 al Moccagatta di Alessandria.

Priva di Gunnarsdottir, fermatasi durante il riscaldamento, la Juventus va sotto dopo dieci minuti per il gol Pokorny. La reazione delle bianconere è immediata e il pareggio arriva già al 25’ grazie a un colpo di testa di Amanda Nilden, ma il sorpasso non si concretizzerà mai, anche perché nella ripresa, il Koge prende coraggio colpendo una traversa e sfiorando il nuovo vantaggio con Floe (parata Peyraud-Magnin).

Nella scorsa edizione della Women Champions League la Juventus si è spinta fino ai quarti, venendo eliminata dal Lione futuro vincitore nella finale giocatasi proprio a Torino e vinta 3-1 sul Barcellona.