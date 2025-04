Juventus, che succede se la Juve Next Gen viene promossa in B? Il miracolo di Brambilla

L'under 23 bianconera con Montero era a un passo dalla retrocessione in D mentre ora ha conquistato i playoff di C: gli scenari e i protagonisti

Biella porta fortuna alla Juventus, in due giorni tra venerdì e sabato su quel campo sono arrivati risultati storici: prima il sesto scudetto delle Womani poi ieri, dopo il 3-1 alla Cavese, la certezza per la Next Gen di disputare i playoff di serie C. Gli scenari e i protagonisti.

La paura della retrocessione

La stagione della Next Gen era però iniziata nel peggiore dei modi, quando i bianconeri con Paolo Montero in panchina hanno incassato sette sconfitte in otto partite e hanno occupato anche l’ultimo posto in classifica. La retrocessione era a un passo quando il 12 novembre scorso la società ha così deciso esonerare il tecnico uruguaiano che aveva raccolto appena 7 punti nelle prime 14 partite, con una sola vittoria e ben nove sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il ritorno di Brambilla

La panchina della Juventus Next Gen è stata quindi nuovamente affidata a Massimo Brambilla, che l’aveva già guidata con ottimi risultati dal 2022 al 2024, ed è iniziata la risalita. Una striscia inattesa di risultati positivi (nelle 19 gare di quest’anno ha fatto registrare una media punti di 1,95) che ha fatto risalire l’Under 23 al nono posto con 44 punti e già certa di potersi giocare la promozione in Serie B ai playoff per la seconda stagione consecutiva.

“I playoff nascono da tanto lavoro, di un gruppo che si è messo insieme dopo un inizio difficile. Un capolavoro partendo dall’ultimo posto, tutti han messo un mattoncino. Li giocheremo con gioventù ed entusiasmo” le parole di Brambilla dopo la gara contro la Cavese.

I protagonisti dell’impresa

Difficile scegliere un solo protagonista su tutti per questa cavalcata vincente: meritano in tanti la copertina, dal portiere Daffara al bomber Guerra che non ha mai smesso di segnare (due gol anche alla Cavese), dal gioiellino Adzic ad Afena-Gyan, da Turicchia a Macchia e Cudrig. Tutti talenti che ora sognano anche il grande salto in prima squadra.

Cosa succede se la Juve Nex Gen viene promossa

Ma cosa succederebbe in caso di promozione in B della squadra di Brambilla? Il regolamento spiega che le seconde squadre possono militare fino alla categoria inferiore in cui gioca la prima squadra del club, non la stessa. La seconda squadra della Juventus come quella del Milan e dell’Atalanta potrebbero tutte guadagnare idealmente l’accesso fra i cadetti. Mentre nel caso di retrocessione ci sarebbe la possibilità di decidere se iscrivere la squadra in Serie D o rifare la procedura di ripescaggio partendo dal fondo della graduatoria.