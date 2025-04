La Juve Next Gen gioca a poker con super Adzic, Milan Futuro hurrà in trasferta

Ecco i risultati degli anticipi del sabato della 35a giornata di Serie C. Arrivano i primi verdetti relativi ai playoff

Andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto negli anticipi del sabato della 35esima giornata di Serie C. Se ne sono giocati 12 in totale che hanno coinvolto tutti e tre i gironi del torneo. Hanno vinto la Juventus e il Milan con i bianconeri che fanno un bel balzo in ottica playoff. Per quanto riguarda la lotta per la promozione diretta, invece, bisogna attendere i risultati delle partite di oggi.

Girone A: FeralpiSalò aritmeticamente terza

Un punto in qualche caso può anche bastare. Ne è l’esempio la FeralpiSalò al quale l’1-1 col Lumezzane va più che bene per blindare col favore dell’aritmetica la terza posizione che vale i playoff. I marcatori sono Giudici da un lato e Taugordeau dall’altro. La Giana, invece, si mette in scia per il quarto posto con il 2-0 rifilato a un rimaneggiato Trento (De Maria e Stuckler).

La Virtus Verona passa 2-1 con la Pergolettese costringendola alla 4a sconfitta di fila. La doppietta di De Marchi spegne l’iniziale vantaggio di Careccia. Buona la prima di Peppe Mascara sulla panchina del Novara che sconfigge di misura l’Arzignano grazie al sigillo di Donadio.

Girone B: il Milan Futuro rimonta sul Sestri Levante

La partita tra Rimini e Pesaro è davvero parecchio sentita. Se la aggiudicano i romagnoli che ribaltano il punteggio con Ubaldi e Fiorini l’iniziale vantaggio di Di Paola. Successo in rimonta pure per il Milan Futuro di Oddo che va sotto con il gol di Montebugnoli per il Sestri Levante e rimette poi le cose a posto grazie ad Alesi e Ianesi.

Situazione complicata per la Lucchese che spenta crolla sul campo del Pontedera per 4-1. Pareggio a reti bianche tra Gubbio e Ascoli mentre il Perugia si ferma ad Arezzo dove perde 2-0: Tavernelli e Pattarello fanno sorridere l’ex Bucchi.

Girone C: la Juve vince con Adzic, Boscaglia esonerato

Il Picerno fa il colpaccio ad Altamura al 93esimo minuto con un gol da 30 metri di Graziani. Anche la Juventus Next Gen fa un bel balzo in ottica playoff che annienta il Crotone per 4-1. Adzic si veste da trascinatore con una doppietta, al resto ci pensano Pietrelli e Guerra con l’inutile sigillo di Gomez nel mezzo. Al Trapani fa bene il ritorno in panchina di Aronica: i siciliani passano 2-0 a Latina con le reti di Saber e Ruggiero. Esonerato Boscaglia.