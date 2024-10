Juventus: chi è Bertola, stella dell’Italia U21 che ha brillato davanti a Spalletti e piace anche a Inter e Milan

Il difensore in scadenza di contratto con lo Spezia s’è messo in luce nel pareggio con l’Irlanda che ha dato agli azzurrini la qualificazione agli Europei di categoria

Nicolò Bertola è il nome nuovo sul taccuino di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ma anche delle dirigenze di Inter e Milan. Il difensore dello Spezia si è messo in luce con l’Italia U21, colpendo a quanto pare anche il c.t. Luciano Spalletti che era in tribuna nella gara contro l’Irlanda a Trieste.

Italia U21, il debutto da ricordare di Bertola davanti a Spalletti

Un debutto fulminante quello di Nicolò Bertola con l’Italia U21. Schierato titolare dal c.t. Nunziata nel pareggio contro l’Irlanda, che ha dato agli azzurrini la qualificazione agli Europei di categoria, il 21enne difensore dello Spezia ha impressionato per la sicurezza con cui si è mosso da centrale, impreziosendo la sua gara con due salvataggi sulla linea.

Interventi preziosi, effettuati davanti agli occhi del c.t. della Nazionale maggiore Luciano Spalletti: chissà che il tecnico toscano non abbia preso nota anche del suo nome in vista dei prossimi impegni dell’Italia.

Serie B, Bertola sempre titolare nello Spezia

Intanto pare che Bertola abbia colpito il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli, così come gli osservatori di Inter e Milan. Le tre strisciate seguono già da un po’ questo ragazzo del 2003, nato a Carrara e divenuto protagonista in serie B con lo Spezia: dopo le 16 apparizioni della scorsa stagione Bertola è stato sempre titolare quest’anno nella squadra allenata da Luca D’Angelo e ha già segnato due reti nel campionato cadetto, contribuendo al 2-2 ottenuto a Pisa e poi firmando il gol partita nei minuti di recupero contro il Cesena.

Chi è Bertola, nuova stella dell’Italia U21

Gran fisico – è alto 192 cm e ha già una buona struttura muscolare, che però può essere ancora potenziata – Bertola è un centrale che fa della concentrazione e della presenza atletica i suoi punti di forza.

Cresciuto nel vivaio dello Spezia, nel 2022 debuttò anche in serie A, prima di vivere un’esperienza in prestito in serie C al Montevarchi: 22 presenze e un gol per lui. Nella scorsa stagione il ritorno in Liguria, quest’anno la promozione a titolare.

Juventus in gara con Milan e Inter per Bertola

Ma nello Spezia Bertola potrebbe restarci ancora poco. Lo Spezia nella scorsa stagione bloccò tutti i rinnovi e oggi si ritrova ad avere uno dei suoi migliori prospetti in scadenza di contratto: il vincolo con Bertola termina a giugno 2025, il che vuol dire che a gennaio il ragazzo potrà firmare con un’altra squadra a parametro zero. Inter, Milan e soprattutto Juventus sono pronte ad approfittare della situazione: il futuro di Bertola potrebbe essere in una big della serie A.