Italia U.21-Irlanda, moviola: aiutino dell’arbitro decisivo, gli azzurrini ringraziano, tutti i casi dubbi

La prova di Adam Ladeback nella gara valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ne ha ammoniti 6

Ha solo 32 anni Adam Ladeback, la scelta dell’Uefa per Italia Under 21-Irlanda ma si sta mettendo in mostra già da qualche anno a livello internazionale. Ovviamente ha un’esperienza ancora limitata (anche se come IV uomo ha diretto anche gare di Champions, comprese squadre italiane) ma vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto svedese.

I precedenti di Ladeback con Italia e Irlanda

L’arbitro svedese in carriera aveva diretto sia gli azzurrini che gli irlandesi solo a livello di Under 17.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Niklas Nyberg e Daniel Yng con IV uomo Oscar Johnson, l’arbitro ha ammonito sei giocatori: al 12′ st Casadei C. (Italia U21), al 28′ st Ambrosino (Italia U21), al 30′ st Prati (Italia U21), al 10′ st Adaramola T. (Irlanda U21), al 18′ st Emakhu A. (Irlanda U21), al 38′ st Adegboyega E. (Irlanda U21).

Italia-Irlanda, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 36′ MacNulty trattiene in area lo scatenato Baldanzi e per l’arbitro nessun dubbio: è penalty che però Gnonto sbaglia.Al 47′ Bertola rischia molto, sbilanciando in area Kenny con braccio e fianco, ma per il signor Ladebäck non c’è rigore tra le proteste irlandesi. Al 55′ giallo ad Adamarola per fallo su Casadei, poco dopo ammonito Casadei che sbraccia troppo per difendere un pallone. Al 63′ giallo troppo fiscale per il neo-entrao Emakhu per un fallo a centrocampo mentre un minuto dopo l’arbitro grazia Fabbian.

Al 71′ ammonito Ambrosino che, nell’intensificare il proprio riscaldamento, ha toccato palla cercando di guadagnare qualche secondo. Al 75′ ammonito Prati per proteste. All’83’ giallo per Adegboyega per un intervento in ritardo e scomposto su Baldanzi. Finale rovente, l’arbitro non concede una punizione dal limite agli irlandesi nel recupero e dopo 7′ dal 90′ Italia U21-Irlanda finisce 1-1 con gli azzurrini qualificati.