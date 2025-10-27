Juventus, chi è Brambilla: dopo l’addio a Tudor contro l’Udinese il tecnico che ha fatto brillare la Next Gen 

All’esonero del croato segue la promozione dell’allenatore dei bianconeri in serie C: ci sarà lui in panchina mercoledì contro i friulani

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dopo l’esonero di Igor Tudor toccherà a Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen in serie C, indossare le vesti di allenatore ad interim dei bianconeri nella partita di mercoledì contro l’Udinese. Ma chi è Brambilla?

Senza Tudor Juventus a Brambilla con l’Udinese

Sarà Massimo Brambilla a guidare la Juventus nella partita di mercoledì sera contro l’Udinese all’Allianz Stadium, valida per la 9a giornata di serie A. Sul 52enne tecnico della Juventus Next Gen è ricaduto l’incarico di sostituire Igor Tudor, esonerato poco fa dopo la sconfitta incassata ieri sera dai bianconeri a Roma contro la Lazio: non è escluso, però, che l’interim di Brambilla possa durare fino a sabato, quando la Juve sarà di scena contro la Cremonese.

Chi è Brambilla

Contro l’Udinese Brambilla farà il suo esordio assoluto in panchina in serie A, palcoscenico che però ben conosce per i suoi trascorsi da calciatore: centrocampista tecnico, dotato di buon piede e ottima visione di gioco, Brambilla ha collezionato 127 presenze nel massimo campionato tra la seconda metà degli anni ’90 e primi anni 2000, indossando le maglie di Reggiana, Parma, Bologna, Torino e Cagliari. Il punto più alto della sua carriera resta però l’Europeo vinto con l’Italia U21 nel ’96 in una Nazionale in cui spiccavano i nomi di Buffon, Totti, Del Piero, Cannavaro, Nesta, Vieri e Inzaghi.

La Next Gen ai playoff di C

Terminata la carriera da giocatore, Brambilla ha iniziato ad allenare nel settore giovanile dell’Atalanta per poi venire arruolato dalla Juventus Next Gen nell’estate del 2022: dopo il 13° posto della prima stagione, Brambilla ha poi condotto per due volte gli U23 bianconeri ai playoff, nella stagione 2023/24 (7° posto in regular season) e nella scorsa (9°), che Brambilla aveva iniziato sulla panchina del Foggia, per poi essere esonerato dopo sole 7 partite.

A novembre scorso il ritorno alla guida dei bianconeri, poi condotti fino al 2° turno dei playoff, dove furono eliminati dal Crotone ma senza perdere: lo 0-0 qualificò i calabresi, che si erano piazzati meglio in regular season.

Juve U23 in crisi

In questa stagione Brambilla non ha raccolto finora gli stessi incoraggianti risultati della scorsa: dopo 11 giornate nel girone B della serie C la Juventus Next Gen occupa il 12 posto con 14 punti. Proprio come la Juve “dei grandi”, gli U23 stanno vivendo un momento di difficoltà, avendo racimolato 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate.