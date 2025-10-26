Juventus, il ko con la Lazio scatena i tifosi: disastro Tudor, putiferio su David, Cambiaso, Koop e Locatelli

Le tre sconfitte consecutive (e le quattro partite senza far gol) fanno invocare l'esonero: ma sono in tanti a finire nel mirino dei social dopo l'ennesima figuraccia.

I numeri, impietosi, inchiodano al flop la Juve di Tudor. Che poi è quella di Comolli, del nuovo corso, della rivoluzione che sembra aver partorito un topolino. Già, perché i bianconeri sconfitti sul campo della Lazio occupano l’ottava posizione della classifica, non segnano da quattro partite ufficiali e ne hanno perse tre di fila. Una Juve lontana dal vertice, indietro anche in Champions League e che sembra in preoccupante involuzione anche rispetto alle precedenti settimane. A pagare per tutti potrebbe essere Igor Tudor e sono in tanti, sui social, a invocarne l’esonero. Qualcuno, anzi, spera ancora che il croato possa rassegnare le dimissioni.

Fallimento Tudor, i fan chiedono l’esonero

Pesantissime le critiche a indirizzo dell’allenatore sui social. “È ora di chiudere l’era Tudor. Non è più difendibile. Non corriamo, non facciamo gol e soprattutto facciamo errori imbarazzanti”, scrive senza mezzi termini un tifoso. Ma sono in tanti a pensarla alla stessa maniera: “Ogni anno penso che non può andare peggio….ogni anno vengo smentito… Con Tudor caduti in un vortice di mediocrità senza fine“. E ancora: “Tudor se sei juventino come dici è il momento di dimostrarlo, dai le dimissioni”. Mentre c’è chi fa paragoni pesanti: “Tudor ha definitivamente raggiunto la trasformazione in Thiago Motta”.

Lazio-Juventus, l’analisi dell’allenatore

Ma il diretto interessato cosa ne pensa? Ecco le parole di Tudor a Dazn: “La squadra è entrata bene in campo, a parte l’errore sul gol. L’abbiamo preparata bene, nel modo giusto. Purtroppo c’è sempre lo sbaglio di qualcuno e si perdono partite. Fa malissimo. I gol che non arrivano? Ci abbiamo provato, abbiamo avuto delle occasioni ma qualcosina ci manca di sicuro. Il responsabile del momento delicato? Tutti. Bisogna far meglio, restare uniti, sapendo che si gioca tra pochi giorni e con una vittora si può ripartire subito. Se mi sento sicuro? Non penso a me, non me ne frega niente del futuro”.

Il clamoroso errore di David sul gol di Basic

Tengono banco sui social anche le discussioni sull’incredibile errore di David che ha propiziato il gol della Lazio, messo a segno da Basic. Un retropassaggio di testa completamente sballato che ha spianato la strada ai biancocelesti. “Un aggettivo per i primi due mesi di David alla Juventus? Disastroso“, la sentenza di un fan. “Bellissimo l’assist di David. Veramente stupendo. A questo, Pacione je fa na pippa”, ricorda un tifoso dalla memoria lunga. “Non ricordo un giocatore più sciagurato di David con la maglia della Juventus. Sei presenze con prestazioni scandalose”, un altro commento. “Sarò controcorrente ma David è l’attaccante più forte che abbiamo. La colpa è di chi lo fa giocare lì dietro”, un’opinione fuori dagli schemi.

Prova horror per Cambiaso, quante critiche

Caustici pure i giudizi su Cambiaso, tra i peggiori in campo all’Olimpico e sostituito dopo appena un tempo. “Dopo 15 minuti Tudor insoddisfatto voleva sostituire Cambiaso con Kostic”, osserva un tifoso. “Cambiaso lo salterebbe anche un giocatore di terza categoria in questo momento”, è la riflessione impietosa di un altro utente sul web. “Ci stavano dando 60 milioni per Cambiaso. Giuntoli non sarà mai maledetto abbastanza”, scrivono in tanti ricordando l’interesse del club inglese lo scorso inverno. Mentre c’è anche chi nota una singolare coincidenza: “Quindi, la Juve non vince da quando è rientrato Cambiaso?“.

Koopmeiners e Locatelli, i “lenti a contatto” della Juve

E infine, i centrocampisti che filtrano poco e segnano ancora meno. “Credo che in questo momento anche Pierluigi Pardo giocherebbe meglio di Koopmeiners“, scrive clamorosamente un tifoso della Juventus su X. “Non puoi giocare con ‘due lenti a contatto’ come Koopmeiners e Locatelli a centrocampo… ABC del calcio”, osserva un fan amante della tattica. “Ma come si fa a far giocare ancora Koop? Certo che pure Locatelli però…”, si chiede un altro supporter della Vecchia Signora. C’è chi ipotizza: “Nel contratto di Koopmeiners deve esserci la clausola ‘Non tenere palla per più di 60 cm'”. Mentre qualcun altro azzarda una statistica: “Locatelli ha sbagliato più palloni di quanti ne abbia toccati“.