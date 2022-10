Juventus, Chiesa si prepara per il rientro: superato il primo test

22-10-2022 15:29

Federico Chiesa sta per rientrare. L’esterno d’attacco è pronto a vestire di nuovo la maglia della Juventus in partite ufficiali. Intanto, alla Continassa è sceso in campo per un test amichevole in famiglia fra chi non ha giocato l’anticipo di Serie A contro l’Empoli e i ragazzi della Primavera, con alcuni Under 17.

La prima amichevole

La sfida della Continassa è stato così il primo esame in campo per Chiesa dopo nove lunghi mesi di stop. La partita è durata solo un tempo ed è finita 7-1 per la squadra A con due reti messe a segno proprio dal numero 7 bianconero, che ha mostrato una buona condizione fisica.

Grande protagonista del test amichevole anche Cerri, autore di una tripletta. A segno anche Miretti e Lipari. Mentre per la squadra B, con i più giovani che non hanno disputato la gara del campionato Primavera con il Cagliari, a segnare è stato il classe 2006 Finocchiaro.

Rientro più vicino

Adesso bisogna solo capire quale sarà il momento giusto per il rientro effettivo in campo di Chiesa, infortunato da lungo tempo come Paul Pogba. I bianconeri non hanno poi a disposizione in questo momento Mattia De Sciglio, Gleison Bremer e Angel Di Maria.

Ora Massimiliano Allegri e lo staff tecnico dovranno capire quale sarà il momento migliore per far tornare Chiesa, che dovrebbe non andare con i compagni in Portogallo per la trasferta contro il Benfica e sperare magari di giocare qualche minuto in campionato con il Lecce.

Il prossimo obiettivo

È passato tanto tempo dall’infortunio di Chiesa del 9 gennaio scorso contro la Roma, ovvero la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ma adesso l’esterno bianconero e della Nazionale azzurra è pronto ad accelerare i tempi.

Così il ritorno in campo di Chiesa prima della sosta per i Mondiali non sembra più improbabile. Dopo la gara di Lecce arriveranno poi due gare fondamentali allo Stadium contro Psg e Inter, dove Federico potrebbe anche risultare decisivo.