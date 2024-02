Juventus, Di Gregorio sarà il nuovo portiere: chi è l’uomo Digre che l’Inter aveva scartato

Porte girevoli in casa Juventus. La situazione di Szczesny impone una riflessione seria su un nuovo numero 1 che sarebbe già stato identificato

22-02-2024 09:11

Porte girevoli in casa Juventus. Il club bianconero sta infatti cercando un nuovo numero uno. E lo avrebbe anche individuato, stando a radio mercato, in Michele Di Gregorio del Monza. L’ex nerazzurro ha una valutazione di 20 milioni di euro, cifra non impossibile per le casse di Madama al netto del particolare momento storico che impone prudenza negli investimenti. I rapporti con la società lombarda, inoltre, sono ottimi come dimostrano le trattative comuni condotte in passato (vedi Mota, Rovella e Ranocchia).

L’uomo Digre, dall’Inter alla Juventus

Di Gregorio è ormai da due anni per rendimento uno dei migliori portieri dell’intera Serie A. Inizialmente sembrava dovesse fare la riserva di Alessio Cragno, tuttavia le gerarchie sono state fin da subito evidenti col meneghino che ci ha messo davvero poco a scalzarle. Cresciuto nell’Inter, il 26enne estremo difensore non ha mai avuto modo di esordire in nerazzurro. L’Inter non ha creduto a fondo nelle sue qualità e l’ha ceduto in giro in prestito. Come spesso capita ai giovani gli è servita la gavetta per emergere: prima il Renate, poi il Novara e quindi il Pordenone fino all’esplosione nel club brianzolo, che l’ha riscattato definitivamente.

Il piano di Giuntoli per la porta

Nella Juventus il ruolo di numero 1 è attualmente ben coperto da Wojciech Szczęsny. Il polacco, però, ha un brutto difetto: il suo ingaggio è assai elevato, forse troppo in questo momento per la Vecchia Signora. Qualche contatto per spalmarlo allungando il contratto oltre il 2025 c’è stato ma è chiaro che Cristiano Giuntoli debba sondare anche delle alternative, in considerazione pure dell’età dell’ex romanista (compirà 34 anni ad aprile). Ci sarebbe pure un’altra possibilità al vaglio: cedere Perin e fare un anno con due numeri uno come accadde in passato tra lo stesso Szczesny e Buffon.

I costi dell’operazione Di Gregorio

Come già accennato, Di Gregorio ha una valutazione pari a 20 milioni di euro. In pratica 5 volte la cifra pagata dal Monza all’Inter per acquisirne il cartellino (4 milioni). Va precisato, però, che i nerazzurri mantengono una percentuale sulla futura rivendita motivo per cui non rimarrebbero a bocca asciutta.

In questo momento la Juve è davanti a tutte e deve fare in fretta perché la concorrenza c’è: anche il Napoli ci ha pensato per il dopo Meret così come il Milan ci penserebbe se dovesse cedere Maignan. L’uomo Digre attende, ben sapendo che una grande opportunità è per lui in arrivo. Ampiamente meritata, dato il rendimento monstre degli ultimi anni.