Juventus, Giuntoli ha scelto Yildiz: Chiesa il sacrificato e i tifosi prendono posizione

Siamo ancora a febbraio ed è un po’ presto immaginare la Juventus che sarà. Quasi certamente, però, il club bianconero ripartirà da Kenan Yildiz: età, talento e prospettive impongono alla società piemontese di mettere il giovane turco al centro del progetto. Anche Cristiano Giuntoli sembra esserne d’accordo, tant’è che le valutazioni in corso sono per Federico Chiesa. Anche il 26enne ex Fiorentina è senza alcun dubbio un giocatore importante, tuttavia sussistono delle perplessità sulla sua possibile permanenza a Torino.

In queste ultime settimane Kenan Yildiz sta trovando continuità. Per il 18enne turco le presenze stagionali sono già 15, condite da 3 gol di cui 2 in Coppa Italia e soltanto una in campionato. Nel 3-5-2 di Max Allegri il talentino proveniente dal settore giovanile del Bayern Monaco sembra essere a suo agio. D’altra parte quello di seconda punta è il suo ruolo ideale in campo. Certo, contro l’Inter le sue qualità non sono emerse ma va detto che la partita è stata complicata per l’intera squadra che ha faticato a creare pericoli dalle parti di Sommer.

Di contro c’è un Federico Chiesa che è abituato a giocare da esterno d’attacco, in un modulo completamente differente da quello attuale. Ma le perplessità di Madama, più che tattiche, sono di altra natura: anzitutto una condizione fisica precaria che gli ha impedito di trovare continuità ricorrendo spesso a stop forzati; in più c’è la questione contrattuale con una scadenza dell’accordo attuale datata 2025. Di rinnovo in passato se n’è parlato ma con pochi margini di trattativa date le richieste del giocatore e il momento storico della Juve.

Ecco che nasce l’idea: vendere Chiesa incamerando una bella somma di denaro da reinvestire su un centrocampista (magari Koopmeiners) e trattenere Yildiz. Anche i tifosi della Juve si stanno convincendo della bontà dell’idea, sebbene ci sia anche chi è ancora insicuro sulle reali prospettive del giocatore. “Speriamo che non sia una manovra pubblicitaria. Ha fatto 4 partite…” scrive un tifoso. Dello stesso tenore anche un altro post: “Sono molto perplesso. Parliamo di un giocatore con 1 gol in serie A in carriera, vedo troppa voglia di scovare il “fenomeno ” della cantera a tutti i costi“. Dubbi legittimi ma il club è pronto a dare al baby talento la maglia numero 10 responsabilizzandolo ulteriormente.