Inter-Juventus: ballottaggio Chiesa-Yildiz per Allegri, ma i tifosi hanno già scelto

Il tecnico recupera Rabiot a centrocampo, in avanti i dubbi sul partner di Vlahovic: ma i supporter bianconeri non hanno dubbi, contro i nerazzurri vogliono l’ex Fiorentina

01-02-2024 18:38

Chi sarà il partner di Dusan Vlahovic nella Juventus che domenica sera affronterà l’Inter nel match scudetto del Meazza? Allegri, che recupera Rabiot a centrocampo, deve sciogliere il ballottaggio tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz: sui social, però, i tifosi bianconeri hanno già scelto.

Inter-Juventus, ballottaggio Chiesa-Yildiz in attacco

La freschezza e l’imprevedibilità di Kenan Yildiz o l’affidabilità e l’esperienza di Federico Chiesa? Questo il dubbio che affligge Massimiliano Allegri a pochi giorni dalla sfida scudetto di domenica sera tra la sua Juventus e l’Inter. Il tecnico bianconero, che potrà contare sul recuperato Rabiot a centrocampo, deve scegliere il partner di Dusan Vlahovic in attacco: Chiesa ormai sta bene, ma la scelta è complicata dall’exploit delle ultime settimane di Yildiz, talento che ha conquistato il cuore dei tifosi.

Juventus vincente con Yildiz titolare

Il 18enne turco nato in Germania è diventato un protagonista nella Juventus: Allegri l’ha schierato titolare in 5 delle ultime 6 gare dei bianconeri in campionato, e Yildiz ha sempre fatto la sua parte, con la Juve capace di ottenere 5 vittorie. Nell’ultimo turno, contro l’Empoli, gli ha invece preferito Milik e la Juventus non è riuscita ad andare oltre il pari. Chiesa, invece, ha saltato per problemi fisici 4 delle ultime 6 partite dei bianconeri, scandendo in campo solo per pochi minuti contro Roma e Sassuolo (riuscendo comunque ad andare in gol contro i neroverdi). Smaltito l’infortunio, Chiesa è dunque pronto a riprendersi il suo posto in campo.

Inter-Juventus, i tifosi vogliono Chiesa con Vlahovic

Posto che invocano per lui i tifosi della Juventus: nonostante il rendimento straordinario di Yildiz, infatti, la maggioranza dei supporter bianconeri spera che Allegri punti su Chiesa titolare contro l’Inter. “Per me gioca Chiesa, ed è giusto così” scrive su X Antonino. “Finalmente Chiesa è pronto: Allegri lo schieri titolare, poi Yildiz può spaccare la partita dalla panchina”, aggiunge Nick. “Finalmente due buoni giocatori in quel ruolo, questa sì che è una notizia”, il commento di Silvio. “Chi gioca non importa, l’importante è battere l’Inter”, la chiosa di Marc99.