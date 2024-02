Sanremo 2024, anche la serie A si adegua: ecco perché Juve-Udinese si gioca di lunedì

Forse ti può interessare

Serie A 2023-2024, presentazione della 24° giornata: statistiche e curiosità di ogni match

Turno importantissimo per il proseguo della stagione, questa 24° giornata mette in menù ben due big match, con Inter e Milan impegnate rispettivamente contro Roma e Napoli. La capolista va all’Olimpico, sabato nel tardo pomeriggio con calcio d’inizio alle 18, i rossoneri ospitano, invece, il Napoli a San Siro nel match delle 20.45 di domenica. Ad aprire la giornata è Salernitana-Empoli, fondamentale scontro salvezza in programma alle 20.45 di venerdì. Il sabato si apre con Cagliari-Lazio alle 15 e, dopo il big match dell’Olimpico, manda in campo il Torino a Reggio Emilia contro il Sassuolo (20.45). Il lunch match domenicale è Fiorentina-Frosinone. Monza-Verona e Bologna-Lecce sono le gare in programma alle 15. In serata, alle 18, un interessantissimo Genoa-Atalanta fa da antipasto a Milan-Napoli. Juventus-Udinese alle 20.45 di lunedì 12 manda in archivio la giornata.