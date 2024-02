Le partite di oggi: Serie A, 24esima giornata. Dove vedere Salernitana-Empoli

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

09-02-2024 05:45

Tutto pronto per la 24esima giornata di Serie A, che prenderà il via oggi, venerdì 9 febbraio, con l’anticipo tra Salernitana ed Empoli.

La situazione in classifica prima della 24esima giornata

In testa alla classifica c’è l’Inter con 57 punti, a seguire la Juventus a quota 53 ma con una gara in più rispetto ai nerazzurri. Al terzo posto c’è il Milan a quota 49 e al quarto l’Atalanta con 39 punti. Anche la squadra di Gasperini, come la formazione di Inzaghi, dovrà recuperare una sfida.

Classsifica: Inter 57*, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 39*, Roma 38, Bologna 36*, Napoli 35*, Fiorentina 34*, Lazio 34*, Torino 32*, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19*, Udinese 19, Verona 18, Cagliari 18, Empoli 18, Salernitana 13.

*una gara in meno.

Le partite in programma per la 24esima giornata e dove vederle

Salernitana-Empoli 9 febbraio 20.45 Dazn Cagliari-Lazio 10 febbraio 15.00 Dazn Roma-Inter 10 febbraio 18.00 Dazn Sassuolo-Torino 10 febbraio 20.45 Dazn Sky Fiorentina-Frosinone 11 febbraio 12:30 Dazn Sky Bologna-Lecce 11 febbraio 15.00 Dazn Monza-Verona 11 febbraio 15.00 Dazn Genoa-Atalanta 11 febbraio 18.00 Dazn Milan-Napoli 11 febbraio 20.45 Dazn Juventus-Udinese 12 febbraio 20:45 Dazn Sky

Le partite di oggi, venerdì 9 febbraio

La 24esima giornata di Serie A si aprirà con Salernitana-Empoli. All’Arechi sarà calcio d’inizio alle 20:45. Sarà sfida tra l’ultima e la penultima forza della classifica, con entrambe le squadre a caccia di punti importanti per centrare la salvezza direzza.

Le partite di domani, sabato 10 febbraio

All’Unipol Domus, alle 15, sarà fischio d’inizio tra Cagliari e Lazio. Gli uomini di Ranieri , reduci da tre ko consecutivi, cercano una vittoria in chiave salvezza, mentre la squadra di Sarri , reduce dal ko contro l’ Atalanta , punta a chiudere la stagione tra le prime quattro posizioni.

Gli uomini di , reduci da tre ko consecutivi, cercano una vittoria in chiave salvezza, mentre la squadra di , reduce dal ko contro l’ , punta a chiudere la stagione tra le prime quattro posizioni. Riflettori puntati sul big match della 24esima giornata. All’Olimpico si affronteranno Roma e Inter alle 18. Buon periodo di forma dei giallorossi che, dall’arrivo in panchina di De Rossi hanno centrato tre vittorie consecutive. D’altra parte, la prima della classe arriva alla 24esima giornata dopo l’importante vittoria nel derby d’Italia contro la Juvenuts .

All’Olimpico si affronteranno e alle 18. Buon periodo di forma dei giallorossi che, dall’arrivo in panchina di hanno centrato tre vittorie consecutive. D’altra parte, la prima della classe arriva alla 24esima giornata dopo l’importante vittoria nel derby d’Italia contro la . Alle 20:45 si sfideranno Sassuolo e Torino al Mapei Stadium. Tanta voglia di riscatto per i neroverdi, reduci da due ko consecutivi. I granata, invece, puntano a migliorare la posizione in classifica e a inanellare il quinto risultato utile consecutivo.

Le partite di domenica 11 febbraio

Il lunch match della 24esima giornata sarà tra Fiorentina e Frosinone. Sarà inizio alle 12:30 all’Artemio Franchi. Periodo opaco per la squadra di Vincenzo Italiano che arriva alla sfida contro i ciociari dopo il ko contro Inter e Lecce . D’altra parte, la squadra di Di Francesco , dopo essersi ripresa dalla crisi di risultati con la vittoria contro il Cagliari e il pareggio contro il Verona, ha subito la battuta d’arresto contro il Milan .

Sarà inizio alle 12:30 all’Artemio Franchi. Periodo opaco per la squadra di che arriva alla sfida contro i ciociari dopo il ko contro e . D’altra parte, la squadra di , dopo essersi ripresa dalla crisi di risultati con la vittoria contro il Cagliari e il pareggio contro il Verona, ha subito la battuta d’arresto contro il . Alle 15, al Dell’Ara, si sfideranno Bologna e Lecce. La squadra di Thiago Motta è tornata in carreggiata con la vittoria contro il Sassuolo dopo aver subito qualche risultato poco soddisfacente. In fiducia anche i pugliesi che ha conquistato i tre punti che mancavano da sei turni.

La squadra di è tornata in carreggiata con la vittoria contro il dopo aver subito qualche risultato poco soddisfacente. In fiducia anche i pugliesi che ha conquistato i tre punti che mancavano da sei turni. Allo stesso orario, tra le mura dell’U-Power Stadium, scenderanno in campo Monza e Verona. I brianzoli, reduci dal pareggio a reti inviolate contro l’Udinese, vogliono migliorare la loro posizione in classifica, mentre gli ospiti vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

I brianzoli, reduci dal pareggio a reti inviolate contro l’Udinese, vogliono migliorare la loro posizione in classifica, mentre gli ospiti vanno a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 18 ci sarà Genoa-Atalanta. Score positivo di risultati casalinghi per la squadra di Gilardino che, tra le mura amiche del Ferraris è riuscita a fermare Napoli, Roma, Juventus e Inter. Dal suo canto gli uomini di Gasperini proveranno a non interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi.

Score positivo di risultati casalinghi per la squadra di che, tra le mura amiche del è riuscita a fermare Napoli, Roma, Juventus e Inter. Dal suo canto gli uomini di proveranno a non interrompere la striscia di cinque risultati utili consecutivi. Si prospettano tante emozioni dal big match di San Siro tra Milan e Napoli. I rossoneri vogliono consolidare il terzo posto mentre i partenopei vogliono ripartire dalla vittoria contro il Verona per poter centrare la zona Champions.

Le partite di lunedì 12 febbraio

La 24esima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo tra Juventus e Udinese. All’Allianz Stadium sarà calcio d’inizio alle 20:45. L’obiettivo della squadra di Allegri è quello di lasciarsi definitivamente alle spalle il ko contro l’Inter e di provare a ridurre quanto possibile il gap proprio dalla capolista.

