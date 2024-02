Juventus, Conte si allontana: si è offerto al Barcellona per il post Xavi

L’allenatore salentino si sarebbe proposto al club blaugrana, che cambierà tecnico al termine della stagione: un’eventuale trattativa farebbe sfumare i sogni dei bianconeri

08-02-2024 17:30

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Lo insegue la Juventus, lo sognano il Milan e il Napoli, ma Antonio Conte punta alla panchina del Barcellona: secondo i media catalani l’allenatore salentino si sarebbe offerto al club blaugrana come successore di Xavi, destinato a salutare i catalani a fine stagione.

Conte si offre al Barcellona per il post Xavi

Altro che ritorno in serie A, il futuro di Antonio Conte sarebbe la Liga. Lo scrive il portale catalano Sport, molto vicino al Barcellona: l’allenatore salentino si sarebbe infatti offerto al club blaugrana come successore di Xavi, che ha praticamente già annunciato il suo addio ai catalani a fine stagione.

Barcellona grande chance per Conte

Il Barcellona, di fatto, rappresenterebbe un’avventura stimolante per Conte, che dopo serie A e Premier League potrebbe provare a vincere anche in Spagna. Non solo: la situazione attuale del Barcellona, protagonista di una stagione deludente nella Liga, permetterebbe al tecnico salentino di presentarsi come il salvatore della patria, ruolo nel quale storicamente dà il meglio di sé, basti pensare ai campionati vinti con la Juventus e il Chelsea, entrambe reduci da periodi bui prima dell’ingaggio di Conte. Sport aggiunge anche che in cima ai desideri del Barcellona c’è Jurgen Klopp: il tedesco, però, ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico, fattore che potrebbe favorire proprio Conte.

Conte: Juventus, Milan e Napoli fuori gioco

Se il Barcellona dovesse avviare una trattativa con Conte le chance delle squadre italiane interessate a riportare l’ex c.t. della Nazionale in serie A si ridurrebbero drasticamente. È noto che Conte rappresenta il sogno del Napoli di De Laurentiis, così come del Milan nel caso in cui decidesse di separarsi da Stefano Pioli. E se la Juventus dovesse dire addio a Massimiliano Allegri è Conte che la maggioranza dei tifosi vorrebbe vedere sulla panchina bianconera. Col Barcellona di mezzo, però, per tutte e tre le italiane sarà difficile convincere il tecnico salentino.