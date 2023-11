Juventus, dilemma Vlahovic: ecco perché va venduto subito se non rinnova

Tanti soldi spesi per una resa che al momento non è sufficiente. L'ingaggio elevato del serbo spinge il club bianconero a valutare la sua posizione

02-11-2023 10:00

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Doveva rappresentare il fulcro sul quale costruire il proprio futuro. Ma da quando nel gennaio 2022 Dusan Vlahovic è approdato alla Juventus le cose non sono andate proprio nella maniera in cui ci si attendeva. Così ora i bianconeri si interrogano su cosa farne del centravanti serbo, tra la tentazione rinnovo per spalmare un ingaggio oggi fuori portata – anche considerando il rendimento – e il desiderio invece di venderlo per risolvere definitivamente un problema non di poco conto.

Ingaggio improponibile e a salire: i dilemmi dei bianconeri

Se guardiamo i freddi numeri Dusan Vlahovic non ha neanche fatto malissimo. Sono 27 le reti dell’ex viola in 70 presenze complessive. Questi dati però vanno parametrati alle cifre spese per il suo cartellino, ovvero 70 milioni di euro pagabili in tre esercizi più 10 milioni di bonus aggiuntivi facilmente raggiungibili. In più c’è un ingaggio che è uno dei più pesanti tra quelli pagati da Madama: 7 milioni netti che aumenteranno fino a 12 a partire dal prossimo luglio. A meno che non venga raggiunto un accordo tra le parti per spalmare questa somma.

Il tentativo di scambio con Lukaku saltato per Pochettino

Ecco perché già nella scorsa estate Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna avevano provato a liberarsi del problema, cercando di rifilarlo al Chelsea. Con la possibilità di ingaggiare al suo posto Romelu Lukaku, evitando di perderci dal punto di vista tecnico e risparmiando un bel po’ di soldini usufruendo pure del decreto crescita. I piani poi saltarono per via di Mauricio Pochettino, non uno dei principali estimatori di Vlahovic. Da qui al prossimo giugno la speranza del club piemontese è che qualcun altro possa farsi vivo con un’offerta degna di nota.

Poco margine per il rinnovo. Va trovata una soluzione

Nel corso delle ultime settimane la Juventus ha provato a sondare il terreno con l’entourage dell’attaccante per rinnovare il contratto. Anche perché la valutazione economica dello stesso nel frattempo si è ridimensionata. Per ora però passi avanti da questo punto di vista non ne sono stati fatti. Ecco perché occorre accelerare in un senso o nell’altro, per arrivare ad una soluzione prima che arrivi luglio.

Ad oggi più facile venderlo che convincerlo a rivalutare i propri emolumenti. A trovare un sostituto, possibilmente a buon mercato, ci penserebbero poi gli uomini addetti. E lì comincerebbe un’altra storia.